В 10 часов утра на Центральной площади города Ижевске состоялся Парад и праздничное шествие, посвящённые празднованию 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Перед началом праздника знамённая группа сотрудников Управления федеральной службы исполнения наказаний по Удмуртской Республике пронесла вдоль строя парадных расчётов и трибун с ветеранами Государственный флаг Российской Федерации и легендарное Знамени Победы.
Открыл Парад военный комиссар УР Александр Комлев, зачитав приказ министра обороны Российской Федерации.
Участников праздничного шествия и ветеранов приветствовал временно исполняющий обязанности Главы региона Александр Бречалов. Цитируем полный текст выступления руководителя региона:
«Уважаемые наши ветераны! Дорогие участники парада!
Сегодня мы отдаем дань памяти подвигу нашего народа в Великой Отечественной войне. Мы вспоминаем павших в боях за Родину. Мы славим живых ветеранов фронта и тыла, кто и сегодня с нами, в том числе на этой площади.
Уже 72 года над нашей великой страной мирное небо. Но мы знаем, что победа над жестоким врагом далась нам дорогой ценой. Для нашей республики – тоже.
Сотни тысяч жителей Удмуртии были призваны во время войны в Красную Армию. И почти половине из них никогда уже не довелось снова увидеть отчий край. Обнять своих детей, родителей, близких.
Могилы воинов из Удмуртии есть у стен Брестской крепости, на дальних и ближних подступах к Москве, во многих других местах, где гремели тяжелые бои.
Но свою кровь наши герои проливали не зря. Они мстили за соотечественников, погибших от рук врага. За поломанные судьбы и несбывшиеся надежды. За разрушенные сёла и города.
Но самое главное – они насмерть стояли за Отечество, за свой родной дом, за лучшее будущее своих детей. И сила русского оружия и духа победила.
Мы низко кланяемся и будем вечно благодарны всем, кто на фронте и в тылу ковал Великую Победу. В их честь горит Вечный огонь в Ижевске и других городах. В их честь высятся памятники и обелиски во всех уголках республики.
Уважаемые участники парада! Предлагаю почтить память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания!
Да, дорогие друзья, 9 Мая для всех нас – это праздник со слезами на глазах.
Их не удержать, и когда по площади пойдет «Бессмертный полк». Мы снова увидим незабываемые лица солдат Великой Отечественной. И совсем юных, и уже возмужавших. Каждый из них вошел в летопись великой истории нашей страны.
Мы будем заботиться о наших ветеранах. Мы будем беречь память о героях и никому не позволим переписать страницы войны, принизить подвиг нашего народа.
На нас – преемниках поколения победителей – лежит сегодня ответственность за Россию и Удмуртию, за их судьбы.
Будем достойны такой высокой ответственности! Будем достойны старших поколений! Мы обязаны выполнить свой долг и крепить оборонную мощь нашей страны. Будем развивать экономику и социальную сферу.
Будем растить наших детей, грядущее будущее нашей великой страны. И вместе сможем добиться очень многого. С праздником Великой Победы, дорогие друзья! С праздником Великой Победы, Удмуртия!».
Традиционно в Параде приняли участие личный состав силовых подразделений, студенты, кадеты, члены патриотических клубов Удмуртии, ветераны республиканских отделений общероссийских общественных организаций Инвалидов войны в Афганистане, «Российский союз ветеранов Афганистана», «Патриоты границы», участники ликвидаций техногенных катастроф, ядерных испытаний, ветераны подразделении особого риска, активисты общества «Союз Чернобыль».
Также была представлена военная техника, автомобили, выпускавшиеся в годы войны и первое послевоенное время, макеты боевого оружия, продемонстрирована военная форма тех времён.
Отдельным эшелоном проследовали колонны промышленных предприятий УР, внёсшие свой вклад в Великую Победу: ОАО «Ижсталь» (за годы войны металлурги освоили 75 марок стали на электропечах и мартеновских агрегатах), Концерна «Калашников» (Ижмаш дал фронту более 11 миллионов винтовок и карабинов), Ижевского мотозавода «Аксион-Холдинг» (мотозавод изготовил 82 тысячи пулеметов для всех родов войск Красной Армии, участвовал в изготовлении снарядов для гвардейских реактивных миномётов «Катюша»), Сарапульского электрогенераторного завода (за период войны произведено более 30 тысяч сарапульских генераторов для 10 тысяч бомбардировщиков ПЕ–2). Ижевский электромеханический завод «Купол» представил в своём парадном расчёте легендарное зенитное орудие, 85-миллиметровую пушку (каждый пятый сбитый вражеский самолет был повержен именно этой системой).
Завершился парад акцией «Бессмертный полк», который проходит у нас в республике уже четвёртый год подряд и сегодня собрал рекордное количество участников, что отметил в разговоре с журналистами исполняющий обязанности Главы Удмуртии.
«Здорово, что акция «Бессмертный полк» продолжается, и в ней принимают участие такое большое количество людей. Люди выходят почтить память своих отцов и дедов, прадедов. Это очень важно. Особенно важно, что среди участников акции много детей. И они осознанно вместе со взрослыми идут в строю и понимают, о чем идёт речь. Только так можно сохранить память о тех, кто даровал нам эту Великую Победу, сохранить и передать детям и молодёжи знания об истории нашей страны, передать из поколения в поколение ту боль, тот подвиг всего советского народа и ту благодарность ветеранам и погибшим от нас за мирное небо над головой», - подчеркнул Александр Бречалов.
Пресс-служба Главы и Правительства УР
Фото: Пресс-служба Главы и Правительства УР
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