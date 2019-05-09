Удмуртия готовится к празднованию Дня Победы. В Ижевске мероприятия пройдут сразу на нескольких площадках. Основные события сосредоточатся на Центральной площади и набережной.
«Интерактивные развлекательные зоны откроются около Государственного совета, на улице Наговицына и стоянке у Дома Правительства. Впервые День Победы можно будет отпраздновать на площадке около Администрации города и в сквере «Открытый сад», - сообщает пресс-служба Ижевска.
Основные события празднования, которые обязательно нужно посетить:
09:00 – возложение цветов к монументу боевой и трудовой славы в Сквере у Вечного огня;
10:00 – «Парад Победы» с участием военно-патриотических объединений, силовых структур и представителей промышленных предприятий Удмуртии. В этом году их маршрут будет продлен - участники пройдут от Центральной площади до здания Администрации Ижевска.
11:00 – шествие «Бессмертного полка». Сбор участников состоится в 10:00 на улице Бородина.
12:30 – 70-ая легкоатлетическая «Эстафета мира». Участники должны будут сделать круг от Центральной площади через улицы Пушкинская, Красногеройская и Коммунаров.
16:00 – праздничная программа «Слово о Победе» от театров Удмуртии.
Одновременно мероприятия, посвященные Дню Победы, будут организованы и на других площадках города.
С 10:00 до 20:00 в Сквере Победы пройдет акция «Я читаю войну»; там же будет работать выставка «Дороги войны - дороги Победы», в которой будут представлены редкие документы и фотографии, отражающие вклад Удмуртии в Победу, работу эвакогоспиталей, строительство железной дороги Ижевск - Балезино, работу промышленных предприятий.
На стоянке у Дома Правительства с 10:00 до 15:00 пройдет интерактивная программа с демонстрацией техники предприятий оборонно-промышленного комплекса и силовых структур «Арсенал Победы». В это же время на ул. Наговицына пройдет культурная программа «Играй, гармонь фронтовая». Вдоль улицы развернется выставка изделий декоративно-прикладного искусства и ремесел «Возрожденная страна - возрожденные ремесла».
С 11:00 до 15:00 на площади у Государственного Совета жителей и гостей столицы будет радовать театрализованная концертная программа «Привал Победы».
У ротонды за Домом Правительства с 11:00 до 15:00 пройдет детская игровая программа «Солнечный круг» с любимыми дворовыми играми. В 13:00 в небо будут запущены белые голуби – символ Мира.
О других мероприятиях можно прочитать на сайте 9may.izh.ru.
Фото: vk.com/volunteersofvictory_ur
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