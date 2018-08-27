В марте этого года был принят закон, разрешивший судам принимать материалы от службы судебных приставов при рассмотрении заявлений о признании алиментщиков пропавшими без вести. Подавать такие иски должны те, кто не может дождаться денег от пропавшего родителя.
– До принятия закона была процедурная проблема: суды не принимали доказательств, предоставленных судебными приставами, а требовали материалов из полиции. Между тем полиция розыском алиментщиков не занимается, это функция судебных приставов. Соответственно, у неё нет никаких дел, из которых бы выходило, что родителя–должника нигде нет. Теперь законодательный пробел исправлен, – подчеркнула Ольга Владыкина.
Она пояснила, что сегодня судебные приставы наделены достаточно широкими полномочиями для розыска должника. Они вправе как разыскивать должников самостоятельно, так и при содействии полиции с использованием централизованных оперативно–справочных, криминалистических и розыскных учётов, формируемых органами внутренних дел. Приставы могут проводить проверку по учёту лиц, пропавших без вести, неопознанных трупов и лиц, не способных по состоянию здоровья или возрасту сообщить данные о своей личности. Таким образом, в настоящее время у судебных приставов–исполнителей имеется равнозначный с полицией механизм сбора полной и достоверной информации о разыскиваемых гражданах, являющихся должниками, которая может быть использована судом для разрешения вопроса о признании гражданина безвестно отсутствующим. Но раньше Гражданский процессуальный кодекс (ГПК) не учитывал всё это. На практике это приводит к тому, что суды отказываются признавать должников безвестно отсутствующими на том основании, что в полицию никто не подавал заявление о розыске человека. А полиция и не принимала таких заявлений, так как человек является должником и его розыск был отнесён к компетенции судебных приставов. Получался замкнутый круг. Поэтому и были внесены правки в ГПК и закон об исполнительном производстве.
Теперь, если розыск нерадивого родителя оказался безрезультатным и в течение одного года со дня получения последних сведений о должнике место нахождения его не установлено, судебный пристав–исполнитель будет информировать взыскателя о безрезультатности розыска, а также разъяснять ему право на обращение в суд с заявлением о признании должника безвестно отсутствующим. Проще говоря: бывшая жена или муж смогут подать в суд заявление, требуя признать пропавшего супруга безвестно отсутствующим. Приставы помогут доказать, что человека нигде нет. И тогда дети алиментщика получат право на получение от государства пенсии по потере кормильца.
– На сегодня районными отделами судебных приставов–исполнителей заведено 709 разыскных дел, из них 488 по розыску неплательщиков алиментов. По 20 разыскным делам прошло более года со дня получения последних сведений о должнике, в связи с чем взыскателям было разъяснено, что они имеют право обратиться в суд с заявлением о признании должника безвестно отсутствующим. В 16 случаях заявления в суд были поданы. Восемь должников на сегодня были признаны судом безвестно отсутствующими; а их дети получили право на получение от государства пенсии. Остальные дела пока находятся на рассмотрении, – добавила Ольга Владыкина.
Но государство – не кормушка для нерадивых родителей, предупреждают в Пенсионном фонде. Если впоследствии должник будет обнаружен, ему в порядке регресса будет выставлен иск на взыскание суммы, выплаченной государством его детям. Большие проблемы у него возникнут и при назначении пенсии.
– При признании судом гражданина безвестно отсутствующим его счёт в ПФР блокируется. Поэтому, если должник намеренно скрывается, у него возникнут большие проблемы при оформлении собственной пенсии по возрасту или инвалидности. Для восстановления права на пенсию гражданину придётся возместить всю сумму, выплаченную его ребёнку в виде пенсии по потере кормильца, – заявила начальник отдела организации назначения и перерасчёта пенсий ОПФР по УР Ирина Пасынкова.
Фото news.ngs.ru
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