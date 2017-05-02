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Памятную рощу на автодороге Ижевск-Сарапул восстановят к 9 мая

2 мая
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%d0%91%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%b5%d1%80 Памятную рощу на автодороге Ижевск-Сарапул восстановят к 9 мая

Накануне Дня Победы, 8 мая в районе села Каменное пройдет республиканская экологическая акция. В честь воинов Удмуртии, павших в годы войны, жители Завьяловского района, ветераны и волонтеры высадят тысячу саженцев сосен.

Акция организована Министерством транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии. Как сообщают в министерстве, памятная роща была вырублена в прошлом году в ходе реконструкции автодороги Ижевск-Сарапул. Теперь ее восстановят.

И.о. министра Алексей Горбачев: «Березовая аллея вдоль Сарапульского тракта для жителей Удмуртии была не просто украшением дороги. Многие уверены, что рощу заложили воины Удмуртии, отправляясь на фронт. Сегодня, когда участников Великой Отечественной войны осталось так мало, наш святой долг – сохранить память о подвиге русского народа и передать ее своим детям. Поэтому еще год назад, когда дорожники начали вырубку деревьев вдоль трассы, мы пообещали жителям восстановить рощу на новом месте».

Закладка «Аллеи Памяти» состоится 8 мая в 10 часов в п. Ближняя Усадьба. Желающие принять участие в акции могут связаться с организаторами по тел.: (3412) 480-405.

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