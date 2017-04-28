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Памятник электрику появился в Удмуртии

27 апреля
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0 news 39743 1 Памятник электрику появился в Удмуртии

Сегодня, 27 апреля, на крыльце здания Ижевских электрических сетей торжественно открыли скульптурную композицию «Электрик».

Собирательный образ выполнен под руководством ижевского скульптора Дмитрия Постникова, он символизирует профессионализм, безотказность в работе, способность всегда прийти на выручку. Сотрудники предприятия назвали скульптуру Василием - в честь первого руководителя предприятия Василия Андреевича Баранова.

Открытие "Электрика" приурочено к 95-летию компании. Поздравил коллектив предприятия с этой датой глава Ижевска Юрий Тюрин.

«Ижевские электрические сети – один из самых надежных поставщиков электрической энергии, где работают профессионалы своего дела. Электроснабжение города – в надёжных руках. А установленная скульптура будет напоминать горожанам о том, люди какой профессии работают в этом здании», - отметил Юрий Тюрин.

Глава Ижевска также напомнил собравшимся, что Администрацией Ижевска объявлен конкурс профмастерства «Человек труда – Человек дела», целью которого является повышение престижа рабочих профессий.

По материалам информационно-аналитического управления администрации города Ижевска

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