Сегодня, 27 апреля, на крыльце здания Ижевских электрических сетей торжественно открыли скульптурную композицию «Электрик».
Собирательный образ выполнен под руководством ижевского скульптора Дмитрия Постникова, он символизирует профессионализм, безотказность в работе, способность всегда прийти на выручку. Сотрудники предприятия назвали скульптуру Василием - в честь первого руководителя предприятия Василия Андреевича Баранова.
Открытие "Электрика" приурочено к 95-летию компании. Поздравил коллектив предприятия с этой датой глава Ижевска Юрий Тюрин.
«Ижевские электрические сети – один из самых надежных поставщиков электрической энергии, где работают профессионалы своего дела. Электроснабжение города – в надёжных руках. А установленная скульптура будет напоминать горожанам о том, люди какой профессии работают в этом здании», - отметил Юрий Тюрин.
Глава Ижевска также напомнил собравшимся, что Администрацией Ижевска объявлен конкурс профмастерства «Человек труда – Человек дела», целью которого является повышение престижа рабочих профессий.
По материалам информационно-аналитического управления администрации города Ижевска
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