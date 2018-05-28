У жителей Ижевска ещё с тридцатых годов прошлого века подспудную душевную боль вызывал факт разрушения мемориального кладбища возле Свято-Троицкого собора, открытого в 1810 году, и позднейшее строительство на костях новых объектов, конечно же, нужных городу и притягательных. Однако кощунство есть кощунство. Каждый проходящий мимо во время строительства Ледового дворца «Ижсталь», Дворца спорта и стадиона «Зенит» мог увидеть разворошённые и брошенные скелеты и черепа тех, кто основывал наш город, строил его, работал на ижевских сталелитейном и оружейных заводах, ковавших России оружие. Останки вместе с землёй вывозили в неизвестном направлении. Люди охали, но ничего не могли предпринять. Но время изменилось, изменились и горожане.
Когда десятилетие назад началось возведение Дворца спорта «Олимпиец» и пятидесятиметрового плавательного бассейна на Советской, вместе со строителями уже работали археологи из УдГУ, а останки собирались в спецхранилища для дальнейшего перезахоронения. А пару лет назад ижевчан встревожила ещё одна новость, что рядом с Ледовым дворцом некий предприниматель строит кафе, и снова - вандализм: под покровом ночи, как зафиксировали общественники, грузовики тайно вывозили вместе с землёй костные останки, обнаруженные при рытье фундамента. Краеведы и историки обратились в Агентство по государственной охране объектов культурного наследия УР, и строительство было приостановлено.
Сегодня вопрос решён так, как должен решаться в цивилизованном обществе. Горожане учатся активности в сбережении памяти о прошлом, создана эффективная республиканская структура, которая вместе с учёными, археологами решает такие проблемы.
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