Впервые за пять лет здесь вновь загорелся Вечный огонь – это дань памяти подвигу русского народа от агрохолдинга «КОМОС ГРУПП», который уже несколько лет реализует корпоративную программу по восстановлению памятников «Живые павшим обязаны вечно».
По данным Книги Памяти УР, около 364 тысяч своих сынов и дочерей отправила Удмуртия на борьбу с вероломным врагом, более 30 тысяч наших земляков встретили войну, находясь на срочной воинской службе. Из Сарапульского района на защиту страны отправились более 4 тысяч человек, из них 307 уроженцев села Кигбаево и деревень Кигбаевского сельсовета сражались на фронтах Великой Отечественной войны. Вернулось на эти земли только около 100 человек. Фотография, датированная 1975 годом, хранит память о 50 ветеранах войны, а сегодня уже никого из них не осталось в живых. Имена погибших бойцов теперь навечно занесены на Доску памяти.
Большинство из кигбаевских шлемоносцев были удостоены орденами Славы и орденами Красного Знамени. А бывший директор местной школы Пётр Мехоношин вернулся с 5 орденами и 7 медалями, среди них – орден Александра Невского. Оставить имена этих отважных бойцов в памяти – долг сегодняшнего дня.
Первый обелиск памяти воинам-землякам появился в Кигбаево после утверждения в 1965 году празднования Дня Победы. Позже, когда началось строительство Дома культуры, памятник было решено установить рядом на центральной площади. Это был 1985 год.
– С того времени мемориал значительно обветшал, требовался капитальный ремонт. В Кигбаево расположены два крупных предприятия агрохолдинга «КОМОС ГРУПП», и руководство компании приняло решение в этом году отреставрировать памятник здесь, – рассказал глава муниципального образования «Кигбаевское» Виктор Вдовин.
Работы по реставрации начались в конце мая. Около миллиона рублей было вложено в обновление памятника: забетонировали фундамент, восстановили и обложили плиткой ведущие к мемориалу ступени, 5-метровую колонну обшили специальным материалом, который не боится влаги, и покрыли краской. А 22 июня у подножья обелиска вновь появились цветы. У ожившего мемориала отстояли вахту в почётном карауле ученики местной школы.
Для Александра Коробейникова, заместителя генерального директора по развитию сельскохозяйственного производства агрохолдинга «КОМОС ГРУПП», открытие мемориала в Кигбаево стало особенным днём. Здесь он родился и вырос, здесь – на Доске памяти – имя его отца.
– Руководство «КОМОС ГРУПП» ведёт социальную политику уже много лет. Каждый год в течение 6 лет мы восстанавливаем памятники, а где-то строим новые. Одни из последних – это памятники в Нечкино, Шадрино, Лагуново, Юрино. Сегодня дошла очередь до Кигбаево. «КОМОС ГРУПП» считает, что Кигбаево – это сельская столица нашего предприятия. Весь аграрный бизнес начинался именно здесь, – отметил Александр Коробейников. – Мы, дети отцов и дедов, отдавших жизнь за наш мир, обязаны сохранить в памяти имена наших защитников. Пусть это будет хорошим примером для нашего подрастающего поколения.
Обелиск в Кигбаево стал восемнадцатым в числе отремонтированных памятников силами агрохолдинга «КОМОС ГРУПП» и вторым в этом году – у ещё одного обновлённого памятника жители села Завьялово встречали День Победы. За годы существования программы «Живые павшим обязаны вечно» отреставрированы памятники в Сарапульском, Киясовском, Кезском районах республики, городах Глазове и Сарапуле, восстановлен памятник труженикам тыла в Пермском крае, открыт памятник труженикам тыла и детям войны в селе Киясово. На реализацию патриотического проекта потрачено более 20 млн рублей.
Мемориал в Кигбаево – уже пятый памятник героям Великой Отечественной войны, который был восстановлен по программе «Живые павшим обязаны вечно» в Сарапульском районе. По словам главы района Игоря Асабина, на территории нет ни одного заброшенного памятника – все отреставрированы, а к ним добавляются и новые. Например, в селе Лагуново, где в 2013 году и началась благотворительная акция холдинга. Или в деревне Козлово, где благодаря жителям появился не только памятник, но и берёзовая аллея, где каждое дерево – символ бойца, ушедшего на фронт.
– Такие мемориалы – это память о Великой Победе, которая не должна никогда уснуть. К тому же площадь, где есть памятник воинам Великой Отечественной войны, как правило, является главным местом в сельских поселениях. И здесь, в Кигбаево, это именно так. Поэтому нашим первым шагом было начать с реставрации всей площади. Эту работу мы будем продолжать, и через пару лет здесь будет совершенно другой сквер: со скамейками для отдыха и детской площадкой, – рассказал Игорь Асабин.
Так, в очередной раз реставрация памятника стала отправной точкой для благоустройства целого сквера для жителей, которые и сегодня трудятся на сельхозпредприятиях. В годы войны здесь тоже работали в полях – выращивали хлеб, работали на молочных фермах. Участников трудового фронта в Кигбаево осталось меньше 30 человек – им агрохолдинг «КОМОС ГРУПП» уделил особое внимание и подготовил подарки.
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