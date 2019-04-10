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Память. Новые улицы Ижевска

9 апреля
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На карте Ижевска появились три новые улицы, которым присвоили имена заслуженных деятелей. К ним может присоединиться ещё одна – улицу могут назвать именем заслуженного строителя РСФСР Виктора Пескишева.

С таким предложением обратился к главе города Олегу Бекмеметьеву спикер республиканского парламента Алексей Прасолов, которого единогласно поддержали члены президиума Госсовета УР.

Пресс-служба парламента сообщила, что впервые инициативу увековечить память тех, кто стоял у истоков создания современной столицы республики, Алексей Прасолов озвучил 13 марта на совещании, посвящённом итогам социально-экономического развития Ижевска.

– В прошлом году Ижевск побил все рекорды предыдущих лет, сдав 410 квадратных метров жилья. Это самый высокий показатель за последние десять лет. Буквально недавно шло обсуждение, какими именами называть улицы города. Я бы хотел с этой трибуны, коли мы заговорили о строительстве, вспомнить два имени, весьма значимых для нашего Ижевска: Михаила Ефимовича Зыкова и Виктора Михайловича Пескишева. По сути, они построили наш сегодняшний Ижевск, – сказал Алексей Прасолов.

Имя первого секретаря Ижевского горкома КПСС Михаила Зыкова было присвоено вновь образуемой улице города 27 марта на заседании городской комиссии содействия охране памятников истории и культуры, наименованию и переименованию улиц, переулков и остановочных пунктов. Также в этот день члены комиссии приняли решение увековечить память прославленного удмуртского композитора Геннадия Корепанова-Камского и Максима Прокопьева, политического деятеля, стоявшего у истоков национального самоопределения удмуртов.

Алексей Прасолов выразил надежду на то, что имя заслуженного строителя Виктора Пескишева также будет увековечено в его родном городе.

Справка «УП»

Михаил Зыков проработал на посту руководителя города 23 года – с 1963 по 1986 год. За этот период в Ижевске построены автозавод, завод «Буммаш», ТЭЦ-2, домостроительный комбинат, водовод «Кама-Ижевск», очистные сооружения, введены новые корпуса на «Ижмаше», механическом заводе, «Нефтемаше», радиозаводе, мотозаводе, электромеханическом заводе.

Виктор Пескишев также оставил большое наследство Ижевску: за 22 года, которые он возглавлял Управление строительства № 18, с 1965 по 1987 годы, в городе было сдано свыше 5 млн кв. метров жилья, построены 56 школ, 23 больницы, 85 детских садов и другие объекты социально-бытового назначения.

Владислава Минина

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