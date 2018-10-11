В МВД по Удмуртской Республике в день 100-летия со дня образования уголовного розыска открыта мемориальная доска сотрудникам подразделения, погибшим при выполнении служебных обязанностей.
На мемориальную доску занесены имена девяти сотрудников уголовного розыска МВД Удмуртии. Владимир Жуйков, Юрий Малых, Георгий Тенсин, Виктор Кузнецов, Андрей Кондратьев, Андрей Гусев, Юрий Лошкарев, Олег Жуйков, Анатолий Максимов отдали свои жизни, защищая закон и порядок, добро и справедливость.
В церемонии открытия приняли участие руководство МВД по Удмуртской Республике, личный состав Управления уголовного розыска МВД по УР, вдовы, матери и дети погибших сотрудников. Перед собравшимися выступил министр внутренних дел по Удмуртской Республике Алексей Попов, председатель совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Герман Санников и руководитель епархиального отдела по взаимодействию с Вооружёнными силами и правоохранительными учреждениями иеромонах Павел.
Присутствующие почтили память погибших сотрудников минутой молчания и возложили цветы к мемориальной доске.
Больше информации вы можете найти на официальном сайте МВД по Удмуртской Республике: 18 мвд.рф
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