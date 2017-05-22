Сегодняшнее аппаратное совещание началось с минуты молчания в память об ушедшем из жизни 20 мая Волкове Александре Александровиче – первом Президенте Удмуртии, члене Совета Федерации Федерального Собрания России, почётном гражданине Удмуртской Республики.
Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.
«Вы его знали лучше, чем я. Мне посчастливилось с ним встретиться. У нас было две встречи и два телефонных разговора. И после нашей официальной встречи у меня сформировалось чёткое понимание, что это человек не только, считая карьеру, отдал большую часть своей жизни Удмуртии, но и отдал всего себя. По-разному можно относиться к тому времени, когда он работал в республике. Но, знаете, я основываюсь на том, что человек после себя оставил. Можно очень долго перечислять, начиная от храмов, заканчивая социальными объектами. Особое внимание уделялось селу.
После той официальной встречи я сделал несколько сообщений в социальных сетях, и пошёл вал комментариев. При этом я точно понимаю, что не все обладают полной информацией, не все понимают, что такое в непростые годы управлять территорией, не все понимают, что такое справляться с кризисом, когда на крупных предприятиях нет заказов, а официальные обязательства надо исполнять. Но зато все критикуют. Наверное, это удел представителей власти. Я и в субботу на встрече выслушал. Тогда я попросил включить более человеческий подход и попросил всех пожелать здоровья Александру Александровичу (я ещё тогда не знал, что это произойдёт). Хочу обратиться ко всем, кто вот так вот оголтело и отчаянно критиковал, попросить прощения, если найдут в себе силы. Поэтому, коллеги, попрошу вспомнить и минутой молчания почтить его память», - сказал Александр Бречалов.
Врио также подчеркнул, что те планы и проекты, которые обсуждались на встречах с Александром Волковым, будут претворены в жизнь.
Фото: repinlife.ru
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