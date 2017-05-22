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Память Александра Волкова почтили минутой молчания на аппаратном совещании при врио главы Удмуртии.

22 мая
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20 мая ушел из жизни Александр Волков – первый Президент Удмуртии, член Совета Федерации Федерального Собрания России, почётный гражданин Удмуртской Республики.

Volkov sogl necrolog Память Александра Волкова почтили минутой молчания на аппаратном совещании при врио главы Удмуртии.

Сегодняшнее аппаратное совещание началось с минуты молчания в память об ушедшем из жизни 20 мая Волкове Александре Александровиче – первом Президенте Удмуртии, члене Совета Федерации Федерального Собрания России, почётном гражданине Удмуртской Республики.

Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

«Вы его знали лучше, чем я. Мне посчастливилось с ним встретиться. У нас было две встречи и два телефонных разговора. И после нашей официальной встречи у меня сформировалось чёткое понимание, что это человек не только, считая карьеру, отдал большую часть своей жизни Удмуртии, но и отдал всего себя. По-разному можно относиться к тому времени, когда он работал в республике. Но, знаете, я основываюсь на том, что человек после себя оставил. Можно очень долго перечислять, начиная от храмов, заканчивая социальными объектами. Особое внимание уделялось селу.

После той официальной встречи я сделал несколько сообщений в социальных сетях, и пошёл вал комментариев. При этом я точно понимаю, что не все обладают полной информацией, не все понимают, что такое в непростые годы управлять территорией, не все понимают, что такое справляться с кризисом, когда на крупных предприятиях нет заказов, а официальные обязательства надо исполнять. Но зато все критикуют. Наверное, это удел представителей власти. Я и в субботу на встрече выслушал. Тогда я попросил включить более человеческий подход и попросил всех пожелать здоровья Александру Александровичу (я ещё тогда не знал, что это произойдёт). Хочу обратиться ко всем, кто вот так вот оголтело и отчаянно критиковал, попросить прощения, если найдут в себе силы. Поэтому, коллеги, попрошу вспомнить и минутой молчания почтить его память», - сказал Александр Бречалов.

Врио также подчеркнул, что те планы и проекты, которые обсуждались на встречах с Александром Волковым, будут претворены в жизнь.

Фото: repinlife.ru

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