Для всех граждан Российской Федерации определено право добровольного прохождения дактилоскопической регистрации. Исключение составляют лица, проходящие военную службу, сотрудники силовых ведомств, работа которых связана с риском для жизни.
Как рассказал Виталий Машковцев, начальник экспертно-криминалистического отдела УМВД России по г. Ижевску, добровольная дактилоскопическая регистрация важна для того, чтобы установить личность человека. К примеру, потерявшегося ребенка или пожилого человека, которые самостоятельно не могут сообщить свои данные.
Так, на минувшей неделе в Устиновском районе Ижевска в результате дорожно-транспортного происшествия малолетний ребенок попал в больницу. Сообщить данные о себе он не мог. Установить родителей пострадавшего сотрудникам полиции удалось лишь на следующий день.
Также добровольная дактилоскопическая регистрация необходима для: установления по неопознанным трупам личности человека; установления личности граждан, не способных по состоянию здоровья или возрасту сообщить данные о своей личности; подтверждения личности граждан.
Пройти добровольную дактилоскопическую регистрацию можно, подав заявку в электронном виде через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru или обратившись в отдел полиции по месту жительства.
Услуга абсолютно бесплатна!
Для проведения добровольной дактилоскопической регистрации гражданам необходимо иметь следующие документы: документ, удостоверяющий личность (паспорт); свидетельство о рождении для детей, не достигших 14-летнего возраста, и граждан 14-16-летнего возраста, не имеющих паспорт; опекуны или попечители предъявляют паспорта и свидетельства об опекунстве или попечительстве; недееспособные граждане - соответствующий документ.
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