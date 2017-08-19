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Пальчики и личность

18 августа
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Для чего ижевчанам необходимо пройти добровольную дактилоскопическую регистрацию

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Для всех граждан Российской Федерации определено право добровольного прохождения дактилоскопической регистрации. Исключение составляют лица, проходящие военную службу, сотрудники силовых ведомств, работа которых связана с риском для жизни.

Как рассказал Виталий Машковцев, начальник экспертно-криминалистического отдела УМВД России по г. Ижевску, добровольная дактилоскопическая регистрация важна для того, чтобы установить личность человека. К примеру, потерявшегося ребенка или пожилого человека, которые самостоятельно не могут сообщить свои данные.

Так, на минувшей неделе в Устиновском районе Ижевска в результате дорожно-транспортного происшествия малолетний ребенок попал в больницу. Сообщить данные о себе он не мог. Установить родителей пострадавшего сотрудникам полиции удалось лишь на следующий день.

Также добровольная дактилоскопическая регистрация необходима для: установления по неопознанным трупам личности человека; установления личности граждан, не способных по состоянию здоровья или возрасту сообщить данные о своей личности; подтверждения личности граждан.

Пройти добровольную дактилоскопическую регистрацию можно, подав заявку в электронном виде через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru или обратившись в отдел полиции по месту жительства.

Услуга абсолютно бесплатна!

Для проведения добровольной дактилоскопической регистрации гражданам необходимо иметь следующие документы: документ, удостоверяющий личность (паспорт); свидетельство о рождении для детей, не достигших 14-летнего возраста, и граждан 14-16-летнего возраста, не имеющих паспорт; опекуны или попечители предъявляют паспорта и свидетельства об опекунстве или попечительстве; недееспособные граждане - соответствующий документ.

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Автор статьи

Степан ПЕРМЯКОВ Все материалы этого автора

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