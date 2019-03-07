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Озвучены главные тенденции в мобильном гардеробе бизнеса сезона зима 2018-2019

5 марта
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В первый день весны в Удмуртии связисты подвели итоги мобильной моды холодного сезона среди бизнес-сообщества. Главный тренд: 4G-интернет, короткие звонки и длинные праздничные SMS. По мнению телеком-аналитиков, в марте эти модные тенденции также сохранят актуальность.

Image001 (1) Озвучены главные тенденции в мобильном гардеробе бизнеса сезона зима 2018-2019

5 марта 2019 года, Ижевск. По данным «МегаФона», писк сезона среди удмуртских компаний – значок LTE в смартфоне: бизнес-сообщество Удмуртии в составе Большого Урала за последние 3 месяца в 1,5 раза увеличило свои интернет-аппетиты и стало еще больше качать на 4G-скоростях. По интернет-трафику на одного абонента компании Удмуртии опережают соседей из Кировской области и Пермского края.

В последний месяц зимы самым популярным для онлайн-общения стал День всех влюбленных, именно 14 февраля в «МегаФоне» зафиксировали максимальный интернет-трафик на территории Большого Урала среди предпринимателей и руководителей компаний. В этот день прокачали объем данных, сравнимый с 1 миллионом электронных версий журнала VOGUE.

Еще одно направление, не теряющее актуальность на b2b-рынке, – мобильные звонки. Главные законодатели моды – также представители компаний северных округов – именно они дольше всего общаются по телефону. Следом идут предприниматели из Челябинской и Свердловской областей. Больше всего времени за разговорами бизнесмены региона провели 19 февраля.

В сравнении с зимой 2017-2018, в этом сезоне сотрудники уральского бизнеса «остыли» к SMS-общению – общий поток сообщений снизился на 14%, но, в последний месяц зимы связисты зафиксировали яркий тренд: бум текстовых поздравлений в сегменте b2b пришелся на 23 февраля.

«Независимо от того, в какой сфере бизнеса работают наши корпоративные клиенты, базовым предметом их «мобильного гардероба» всегда остается выгодное общение. Чтобы всегда быть в тренде и, главное – не переплачивать за ненужные услуги, рекомендуем подключать тариф-конструктор «Управляй!». В зависимости от ежедневных задач можно собрать свой комплект – нужный объем минут и интернет-трафика, и даже получать кэшбэк – 7% от суммы расходов за предыдущий месяц на лицевой счёт. В качестве дополнительных, но важных аксессуаров, которые уже включены в каждый из этих тарифов: почта, мессенджеры и облачные сервисы», — рассказала Инна Смирнова, директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» на Урале.

Подробнее о тарифах «Управляй!» - на сайте.

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