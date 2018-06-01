Главная » Экономика » Ответственный бизнес. Курс на развитие Удмуртии

Ответственный бизнес. Курс на развитие Удмуртии

1 июня
0

Поддержку социальной сферы, экологические проекты и подготовку молодых специалистов в республике обсудили в ОАО «Удмуртнефть».

%d1%83%d0%b4%d0%bc%d1%83%d1%80%d1%82%d0%bd%d0%b5%d1%84%d1%82%d1%8c Ответственный бизнес. Курс на развитие Удмуртии

На ежегодном круглом столе с участием глав министерств и муниципалитетов Удмуртии подвели итоги работы компании в прошлом году и наметили точки дальнейшего взаимодействия с республикой.

ОАО «Удмуртнефть», с 2006 года работающее под управлением ПАО «НК «Роснефть» и Китайской нефтехимической корпорации Sinopec, остаётся крупнейшим налогоплательщиком и работодателем региона. В 2017 году 8,4 процента консолидированного бюджета Удмуртской Республики были обеспечены налоговыми поступлениями от ОАО «Удмуртнефть». Это 4,8 миллиарда рублей, которые были направлены на развитие региона.

Адресная помощь

Отчислениями в бюджет ОАО «Удмуртнефть» не ограничивается: предприятие активно оказывает адресную помощь муниципалитетам и организациям республики, поддерживает социально значимые проекты и акции, – они планируются, в том числе, по результатам диалога за круглым столом.

Для районов республики, где ведётся добыча нефти, поддержка предприятия является незаменимой составляющей развития социальной сферы. Глава Якшур–Бодьинского района Андрей Леконцев подтверждает:

– Ежегодно ОАО «Удмуртнефть» помогает нам в ремонте объектов социальной инфраструктуры. Только за последнее время с помощью «Удмуртнефти» мы отремонтировали кровлю в школе, заменили окна в гимназии, постоянно проводим очистку и грейдирование дорог. На круглом столе мы говорили о необходимости ремонта дороги, по которой ходит школьный автобус, и получили подтверждение, что её восстановление вошло в план капремонта дорог на 2018–2019 годы.

На страже экологии

Немало объектов ОАО «Удмуртнефть» находятся в особо охраняемых природных зонах (в Удмуртии они занимают 330 000 гектаров), и сохранение первозданной чистоты этих мест остаётся одним из приоритетов. Деятельность ОАО «Удмуртнефть» соответствует требованиям международных стандартов экологической и промышленной безопасности, – об этом свидетельствуют сертификаты ISO 14001:2015 и OHSAS 18001:2007. Кроме того, компания поддерживает проекты Министерства природных ресурсов УР и общественных организаций, ставящих своей задачей восстановление в республике экологического баланса.

– Наше плодотворное сотрудничество с ОАО «Удмуртнефть» продолжается. Недавно в Ижевске при поддержке компании состоялся фестиваль «Зелёная весна», а сотрудники предприятия вместе с другими волонтёрами навели порядок на территории Ботанического сада, – отметил министр природных ресурсов УР Денис Удалов. – Уверен, это взаимодействие выйдет за пределы Ижевска и распространится на районы.

В 2017 году предприятие откликнулось на немало инициатив министерства. В их числе марафон экологических действий «Древо жизни», позволяющий жителям республики участвовать в экологических акциях. Одна из них, «Давайте сеять красоту», заключалась в обмене макулатуры на семена календулы. Более 2500 человек всех возрастов приняли участие в акции, собрав 10 тонн макулатуры (сохранив этим около ста деревьев и энергоресурсы на производство бумаги). А на деньги, вырученные от сдачи макулатуры, были закуплены саженцы цветущих деревьев и кустарников, – они были высажены около школ, домов творчества, детских садов, домов культуры. Кульминацией акции стала разбивка вишнёвого сада у Республиканского детского дома.

На долгую перспективу

Подводя итоги встречи, генеральный директор ОАО «Удмуртнефть» Андрей Топал подчеркнул, что работа круглого стола важна и для региона, и для предприятия:

– Мы хотим знать актуальные потребности и болевые точки районов, где мы работаем, чтобы иметь возможность участвовать в решении проблем, находить возможности для помощи, выстраивать долговременные отношения с территориями и людьми, которые там живут и работают. В развитии республики мы видим необходимое условие для развития нашего предприятия.

В июле «Удмуртнефтью» будет добыто 300 миллионов тонн нефти

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Виктория СУВОРОВА Все материалы этого автора

Читать также

Сарапульский электрогенераторный завод стал членом ассоциаций «Электропитание» и «Российское лифтовое объединение»
30 мая
Акционеры АО «Сарапульский электрогенераторный завод» (СЭГЗ) приняли решение о вступлении предприятия...
Более полумиллиарда рублей из чистой прибыли Сарапульского электрогенераторного завода за 2017 год направят на развитие предприятия
30 мая
Акционеры АО «Сарапульский электрогенераторный завод» (СЭГЗ) направили 584,627 млн рублей из чистой п...
Вячеслав Володин: В бюджете 2018 года выделяются дополнительные средства для регионов
30 мая
В Государственную Думу поступили поправки в законы «О Федеральном бюджете на 2018 год и на плановый п...
Сделано в Удмуртии. В интересах Удмуртии и России. Республика представит на ПМЭФ-2018 предприятия с высоким потенциалом развития
26 мая
C 24 по 26 мая на Петербургском международном экономическом форуме делегация Удмуртии, которую возгла...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо