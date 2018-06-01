На ежегодном круглом столе с участием глав министерств и муниципалитетов Удмуртии подвели итоги работы компании в прошлом году и наметили точки дальнейшего взаимодействия с республикой.
ОАО «Удмуртнефть», с 2006 года работающее под управлением ПАО «НК «Роснефть» и Китайской нефтехимической корпорации Sinopec, остаётся крупнейшим налогоплательщиком и работодателем региона. В 2017 году 8,4 процента консолидированного бюджета Удмуртской Республики были обеспечены налоговыми поступлениями от ОАО «Удмуртнефть». Это 4,8 миллиарда рублей, которые были направлены на развитие региона.
Адресная помощь
Отчислениями в бюджет ОАО «Удмуртнефть» не ограничивается: предприятие активно оказывает адресную помощь муниципалитетам и организациям республики, поддерживает социально значимые проекты и акции, – они планируются, в том числе, по результатам диалога за круглым столом.
Для районов республики, где ведётся добыча нефти, поддержка предприятия является незаменимой составляющей развития социальной сферы. Глава Якшур–Бодьинского района Андрей Леконцев подтверждает:
– Ежегодно ОАО «Удмуртнефть» помогает нам в ремонте объектов социальной инфраструктуры. Только за последнее время с помощью «Удмуртнефти» мы отремонтировали кровлю в школе, заменили окна в гимназии, постоянно проводим очистку и грейдирование дорог. На круглом столе мы говорили о необходимости ремонта дороги, по которой ходит школьный автобус, и получили подтверждение, что её восстановление вошло в план капремонта дорог на 2018–2019 годы.
На страже экологии
Немало объектов ОАО «Удмуртнефть» находятся в особо охраняемых природных зонах (в Удмуртии они занимают 330 000 гектаров), и сохранение первозданной чистоты этих мест остаётся одним из приоритетов. Деятельность ОАО «Удмуртнефть» соответствует требованиям международных стандартов экологической и промышленной безопасности, – об этом свидетельствуют сертификаты ISO 14001:2015 и OHSAS 18001:2007. Кроме того, компания поддерживает проекты Министерства природных ресурсов УР и общественных организаций, ставящих своей задачей восстановление в республике экологического баланса.
– Наше плодотворное сотрудничество с ОАО «Удмуртнефть» продолжается. Недавно в Ижевске при поддержке компании состоялся фестиваль «Зелёная весна», а сотрудники предприятия вместе с другими волонтёрами навели порядок на территории Ботанического сада, – отметил министр природных ресурсов УР Денис Удалов. – Уверен, это взаимодействие выйдет за пределы Ижевска и распространится на районы.
В 2017 году предприятие откликнулось на немало инициатив министерства. В их числе марафон экологических действий «Древо жизни», позволяющий жителям республики участвовать в экологических акциях. Одна из них, «Давайте сеять красоту», заключалась в обмене макулатуры на семена календулы. Более 2500 человек всех возрастов приняли участие в акции, собрав 10 тонн макулатуры (сохранив этим около ста деревьев и энергоресурсы на производство бумаги). А на деньги, вырученные от сдачи макулатуры, были закуплены саженцы цветущих деревьев и кустарников, – они были высажены около школ, домов творчества, детских садов, домов культуры. Кульминацией акции стала разбивка вишнёвого сада у Республиканского детского дома.
На долгую перспективу
Подводя итоги встречи, генеральный директор ОАО «Удмуртнефть» Андрей Топал подчеркнул, что работа круглого стола важна и для региона, и для предприятия:
– Мы хотим знать актуальные потребности и болевые точки районов, где мы работаем, чтобы иметь возможность участвовать в решении проблем, находить возможности для помощи, выстраивать долговременные отношения с территориями и людьми, которые там живут и работают. В развитии республики мы видим необходимое условие для развития нашего предприятия.
В июле «Удмуртнефтью» будет добыто 300 миллионов тонн нефти
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