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Ответственность укрепляет доверие

5 февраля
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24 января состоялось расширенное заседание коллегии МВД по Удмуртской Республике, на котором были подведены итоги оперативно-служебной деятельности в 2017 году и намечены задачи на 2018 год.

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Позиции удмуртской полиции

В работе коллегии приняли участие Председатель Правительства республики Ярослав Семёнов, главный федеральный инспектор по Удмуртской Республике Дмитрий Мусин, первый заместитель Председателя Государственного Совета Удмуртской Республики Владимир Невоструев, руководители силовых ведомств, сотрудники и ветераны органов внутренних дел.

Большая часть доклада министра внутренних дел по Удмуртии Александра Первухина акцентировала внимание участников заседания на острые проблемы и неотложные задачи, которые предстоит решать в наступившем году органам внутренних дел во взаимодействии с государственными и муниципальными органами власти и общественными объединениями.

— Нам есть чем гордиться, - заявил министр. - Ключевым фактором в оценке работы МВД, основным критерием является мнение населения. Как показали результаты исследования, в Удмуртии каждый год возрастает число жителей, которые готовы доверить полиции обеспечение своей безопасности.

Насколько многогранна жизнь республики, настолько же многообразна и сфера деятельности правоохранительных органов.

Говоря об основных показателях работы подразделений министерства, Александр Первухин отметил, что в 2017 году уровень преступности в республике снизился почти на 8 процентов. В абсолютных цифрах это свыше двух тысяч преступлений. По темпам сокращения числа зарегистрированных преступлений Удмуртия в Приволжском федеральном округе занимает третье место. При этом объём поступивших в дежурные части заявлений и сообщений граждан возрос на 5 процентов, превысив четырёхсоттысячную отметку.

Активизация превентивной работы с лицами, совершившими различного рода нарушения, применение других форм профилактики позволили стабилизировать обстановку в сфере тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и здоровья.

В 2017 году число убийств снизилось на 17 процентов. Впервые с 2000 года в республике совершено менее сотни преступлений данного вида. Если 17 лет назад было зарегистрировано 356 убийств, то в истекшем году – 97. Снизилось количество преступлений в общественных местах, разбойных нападений, краж и угонов автотранспорта, мошенничеств.

Сотрудниками ОВД выявлено больше преступлений экономической направленности. В то же время министр заявил о почти двукратном снижении числа преступлений коррупционного характера. В частности, число фактов получения взяток сократилось втрое.

В 2017 году зафиксировано 117 ложных сообщений о минировании. По данным фактам возбуждено 83 уголовных дела - это в восемь раз больше, чем годом ранее. Подавляющее число звонков поступило с зарегистрированных за рубежом серверов с использованием IP-телефонии.

Повысилась эффективность по выявлению и ликвидации наркопритонов, пресечению фактов незаконного культивирования наркосодержащих растений.

Реализован комплекс мероприятий по борьбе с оборотом фальсифицированной алкогольной продукции.

Системное проведение работы позволило задокументировать 170 фактов незаконной деятельности подпольных игорных заведений. В тесном взаимодействии с региональными управлениями Следственного комитета и налоговой службы России зарегистрировано 76 налоговых преступлений, что в полтора раза больше, чем в прошлом году.

Что год грядущий нам готовит

Среди первоочередных задач МВД по Удмуртской Республике Александр Первухин назвал профилактику подростковой преступности, повышение уровня безопасности дорожного движения, борьбу с наркопреступностью. Кстати, общее число выявленных наркопреступлений в минувшем году выросло на 8 процентов. Ряд расследованных уголовных дел по преступлениям, связанных с незаконным оборотом наркотиков, – итог серьезных оперативных разработок. Так, в апреле и октябре была пресечена деятельность крупных преступных сообществ. 23 человека, в том числе граждане Украины, занимались сбытом наркотиков бесконтактным способом на территории Удмуртии и других субъектов России. А всего из незаконного оборота изъято 80 килограммов наркотиков, что на 48 процентов больше, чем в 2016 году.

Определяя задачи ведомства в наступившем году, Александр Первухин акцентировал внимание на том, что особая нагрузка, ляжет на правоохранительные органы во время мартовских выборов Президента России и проведения матчей Чемпионата мира по футболу.

Перед участниками заседания выступил Председатель Правительства Удмуртской Республики Ярослав Семенов. Он, в частности, отметил, что для него, выпускника Московского университета Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя, большая честь присутствовать на заседании коллегии МВД по Удмуртской Республике. Деятельность органов внутренних дел всегда находилась и находится под пристальным вниманием общества, поскольку она в той или иной мере затрагивает интересы всех его членов.

— Содержание доклада министра внутренних дел убедительно свидетельствует о тех позитивных переменах, которые нашли дальнейшее продолжение и закрепление в области борьбы с правонарушениями, преступностью, по укреплению законности и правопорядка, - отметил Ярослав Семёнов. - Минувший год показал значительное повышение эффективности работы нашей полиции, возросший уровень профессионального мастерства, внедрение в практику современных методов. Личный состав МВД по Удмуртии по ряду показателей деятельности занимает лидирующие места в Приволжском федеральном округе. Этот качественный уровень подтвердили и прошедшие новогодние праздники, за время которых значительно меньше совершено правонарушений и преступлений по сравнению с прошлым годом. Профессионализм и слаженные действия личного состава МВД по Удмуртии ярко проявились при обеспечении общественного порядка, охраны личного имущества граждан и ликвидации последствий взрыва бытового газа в жилом доме по улице Удмуртской в Ижевске.

Ярослав Семёнов подчеркнул, что развитие криминогенных процессов напрямую зависит от состояния экономики, эффективности антикризисных мер, принимаемых на всех уровнях, от совместной работы органов власти и правоохранительных структур. Правительство региона продолжит плотно взаимодействовать и оказывать поддержку и содействие правоохранительным органам в выполнении поставленной задачи по обеспечению безопасности дорожного движения, а также общественной безопасности в местах массового пребывания граждан, в том числе в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», построения и развития АПК «Безопасный город».

От имени Главы Удмуртской Республики Александра Бречалова, Правительства Удмуртской Республики и от себя лично руководитель регионального кабинета министров выразил искреннюю признательность личному составу МВД по Удмуртии за добросовестную службу, реальный вклад в выполнение программ по преображению республики. Он выразил надежду, что профессионалы органов внутренних дел способны справиться со всеми вызовами времени и продолжить эффективную работу по укреплению правопорядка в регионе и обеспечению безопасности граждан.

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Автор статьи

Степан ПЕРМЯКОВ Все материалы этого автора

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