Глава Удмуртии Александр Бречалов 23 января провёл рабочее совещание по вопросам здравоохранения. В нём приняли участие Председатель Правительства УР Ярослав Семёнов, вице-премьеры Анастасия Муталенко и Анатолий Строков, министр финансов Удмуртской Республики Станислав Евдокимов, представители республиканского Минздрава и Фонда обязательного медицинского страхования.
В республике функционирует 116 медицинских учреждений, в которых работают 35 тысяч человек. Глава Удмуртии подчеркнул, что вопросы качества предоставления медицинских услуг в приоритете у жителей республики.
– В органы власти от граждан поступает много обращений, касающихся организации работы лечебных учреждений. Все обращения должны быть отработаны максимально быстро, открыто и в непосредственном контакте с заявителями, - сказал Александр Бречалов.
При этом руководитель региона отметил, что в Удмуртии в области здравоохранения сформирован профессиональный и компетентный коллектив.
Обсуждая финансовое состояние отрасли, Глава республики поставил перед Правительством задачу по повышению эффективности расходов.
По материалам пресс-службы Главы и Правительства УР.
Фото Эдуард Карипов
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