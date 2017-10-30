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Отсутствие межевания не лишает права собственности, но повышает риски споров о границах

24 октября
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70 процентов земельных участков в Удмуртии не имеют официальных границ

94345003 Отсутствие межевания не лишает права собственности, но повышает риски споров о границах

С 1 января 2017 года отношения, возникающие в связи с осуществлением государственного кадастрового учета недвижимости и государственной регистрации прав на недвижимость, являются предметом регулирования Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

Как разъясняет пресс-служба Управления Росреестра по Удмуртской Республике, законом не установлена обязанность правообладателей земельных участков обеспечить до определенной даты уточнение местоположения границ земельных участков (провести так называемое «межевание») и внесение таких сведений в Единый государственный реестр недвижимости (далее - ЕГРН). В связи с чем Управление Росреестра по Удмуртской Республике обращает внимание, данные процедуры осуществляются по усмотрению правообладателей таких земельных участков, и сроками не ограничиваются.

В настоящее время в Удмуртской Республике только каждый третий земельный участок (30%) имеет точное описание границ, сведения о которых внесены в ЕГРН. В реестре содержится информация о 740 тыс. земельных участков, из которых 70% имеют условные границы.

В настоящее время Законом № 218-ФЗ не предусмотрены основания для приостановления государственной регистрации прав на земельные участки в связи с отсутствием в ЕГРН сведений о координатах характерных точек их границ (в связи с отсутствием «межевания»). Действующее законодательство также не содержит ограничения на совершение сделок с земельными участками, сведения о которых содержатся в ЕГРН, но границы которых не установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства, а также какие-либо сроки, в течение которых такие границы должны быть установлены.

Фото: Safakulevo.bezformata

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