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Оцениваем не саму экспертизу, а её доступность

10 апреля
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%d0%91%d0%b5%d0%b7%d1%80%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b2 Оцениваем не саму экспертизу, а её доступность

Игорь БЕЗРУКИХ, член Совета ВОРДИ, председатель Общественного совета при ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Удмуртской Республике»:

– Почти два года при Главном бюро медико-социальной экспертизы по Удмуртской Республике действует Общественный совет, который рассматривает вопросы, предложения и жалобы граждан, касающиеся определения группы инвалидности.

Не все получают образование

Наиболее актуальная проблема – в республике крайне слабо реализуются индивидуальные программы реабилитации и абилитации (ИПРА). Руководители министерств, ведомств, главы районов не всегда воспринимают ИПРА как руководство к действию, как необходимость создать условия для скрупулёзного выполнения рекомендаций специалистов медико-социальной экспертизы. Скажем, 15 процентов детей-инвалидов вообще не получают образования, развития, и это прямое нарушение Конституции РФ. Такие дети намного отстают от сверстников.

Или такой пример. В Ижевске есть школа, в которой занимаются спортом дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Участие в соревнованиях формирует характер. Эти ребята готовы к участию во всероссийском соревновании по мини-футболу, но долгое время не удавалось найти деньги на поездку команды на состязание. Только благодаря вмешательству ВОРДИ, Общественного совета при Главном бюро МСЭ Министерство по физической культуре, спорту и молодёжной политике УР в рамках исполнения ИПРА изыскало средства для ребят на эту поездку.

Надо сказать и о том, что и сами люди с инвалидностью не всегда желают выполнять ИПРА. Привыкают жить на пенсию – не дай Бог её снимут. В настоящее время работает только каждый четвёртый инвалид, а задача поставлена такая: к 2022 году трудоустроить 50 процентов людей с инвалидностью из тех, кто имеет соответствующую рекомендацию в ИПРА.

А это – средство ухода…

Поступают предложения по расширению перечня технических средств реабилитации за счёт бюджета. При некоторых видах инвалидности людям нужна функциональная кровать. Но она считается не техническим средством реабилитации, а средством ухода и в соответствии с законодательством в ИПРА не включается. Решать такие вопросы предлагается через благотворительные фонды.

По моей инициативе Россельхозбанк стал партнёром ВОРДИ – Всероссийской организации родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов. С 13 марта 2019 года 0,7 процента средств с каждой покупки по банковской карте (но не из средств человека) банк за свой счёт перечисляет в фонд ВОРДИ. А этот фонд, в свою очередь, вправе перечислить деньги на комплексную реабилитацию и абилитацию. Или – на проект «Передышка», чтобы родители ребёнка-инвалида могли отдохнуть, а в это время за их ребёнком присматривала бы другая семья.

На одно из заседаний Общественного совета приезжал представитель ГИБДД, и мы договорились провести в ближайшее время рейд – проверить, не стоят ли на местах, отведённых для транспорта инвалидов, машины людей, у которых группы инвалидности нет. С 4 сентября 2018 года право выдавать индивидуальные опознавательные знаки «Инвалид» законодательно закреплено за главными бюро МСЭ.

Порядок соблюдается

Общественный совет при Главном бюро медико-социальной экспертизы по Удмуртской Республике не оценивает качество медико-социальной экспертизы – это обязанность специалистов. Но общественники вправе дать заключение о том, доступна ли в нашей республике медико-социальная помощь, соблюдается ли порядок оказания государственной услуги. Почти за два года работы в совете могу сказать: Главное бюро МСЭ по Удмуртской Республике действует в точном соответствии с законодательством. А те вопросы, которые у граждан возникали, связаны или с недоработками медицинских организаций при направлении на МСЭ, или с тем, что человек сам не желал пройти то или иное обследование, и это печально: скажем, если у ребёнка эпилепсия и он не обследуется и не лечится, то приступы будут возникать чаще.

Есть у Общественного совета и функция, вроде бы, не прописанная, но реально осуществляемая – способствовать тому, чтобы люди с инвалидностью вписались в социум, были бы активными, стремились к развитию. Работы предстоит еще много.

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Автор статьи

1021030 Галина АНИЩЕНКО редактор отдела писем, Заслуженный журналист УР Все материалы этого автора

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