Россиянам прописали йод Вся соль в России может стать йодированной ...

Экспертиза и реабилитация: резервы совершенствования есть **Деятельность Главного бюро медико-социальной экспертизы по Удмуртской Республике получила отличную ...

Что нового? Тысяча на ветер, а то и две… **В Удмуртии депутаты Госсовета расширили перечень зон с массовым пребыванием людей, где запрещается ...