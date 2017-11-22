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Оценить уровень общественной безопасности в республике можно на официальном сайте Главы и Правительства Удмуртии

17 ноября
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На сайт Главы и Правительства Удмуртской Республики проводится интернет-опрос «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Удмуртии».

Участникам предлагается высказатьсвое мнение об уровне личной безопасности, наиболее значимых и актуальных проблемах общественной безопасности, а также деятельности правоохранительных органов и добровольных дружин.

Опрос проводится в рамках исполнения государственной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Удмуртской Республике», утвержденной Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 04 декабря 2014 года № 499.В нем может принять участие любой житель республики.Для этого надо заполнить анкету, перейдя по ссылке:http://www.udmurt.ru/vote/Poryadok/index.php

Метки: Удмуртия интернет-опрос «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Удмуртии»

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