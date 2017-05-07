Вчера, 5 мая, выписали из стационара участников 17-го чемпионата России по спортивному варианту игры «Что? Где? Когда?», пострадавших от пищевого отравления в ДОЛ «Дружба». Был организован их отъезд по месту жительства. Об этом сообщило информационно-аналитическое управление администрации Ижевска.
Большинство несовершеннолетних направились домой с сопровождающими, прибывшими с командами на чемпионат, либо с родителями.
По мере выписки детей из больницы дети, руководители групп размещались в санатории «Голубой вагон», где силами муниципалитета Ижевска было организовано круглосуточное дежурство педагогических работников и обеспечено горячее питание. Также в санатории размещались родители, прибывшие в Ижевск, чтобы после выписки забрать из стационара иногородних детей.
Фото: in-schelkovo.ru
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