Подготовлен проект постановления Главы муниципального образования «Город Ижевск» «Об окончании отопительного периода 2016-2017годов». Как сообщают в администрации Ижевска, прекратить подачу теплоносителя в многоквартирные дома и объекты социальной сферы планируется после майских праздников, в связи с тем, что с 4 мая ожидается понижение температуры наружного воздуха.
После завершения отопительного периода в Ижевске начнутся гидравлические испытания тепловых сетей и оборудования. Ремонтные бригады теплоснабжающих организаций приступят к работам на объектах коммунальной инфраструктуры в соответствии с планами техперевооружения, реконструкции и капитального ремонта, будет проводиться устранение повреждений на сетях после гидравлических испытаний в соответствии с программой.
Фото: novosti33.ru
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