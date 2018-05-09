Два новых аттракциона появятся и для самых маленьких, малыши смогут почувствовать себя в роли спасателей и потушить имитируемый пожар. 30 апреля начала свою работу ещё одна новинка - батутный центр для детей и подростков длиной 25 метров.
А 12 мая в 11.00 официально откроет новый сезон парк имени Кирова!
Начнётся день с дружеского велопробега по центральной аллее парка. Принять участие могут все желающие.
Гости праздника смогут повесить кормушки в птичьей столовой и подарить книги для библиотеки парка. Грабли, мётлы, перчатки, мешки для мусора и прочий инвентарь будет предоставлен организаторами субботника. И, конечно, всех гостей парка ждёт концертная программа на главной сцене и розыгрыш подарков.
Новый сезон в проекте «Парки Ижевска» будет ярким!
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