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Открываем не только Летний сад, но и новый проект «Парки Ижевска»!

8 мая
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Скоро появятся новые аттракционы, на которых жители смогут прокатиться уже в середине мая! Самый экстремальный из них – крутящаяся цепочная карусель высотой 50 метров. Объект обошёлся инвесторам почти в 42 млн. рублей.

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Два новых аттракциона появятся и для самых маленьких, малыши смогут почувствовать себя в роли спасателей и потушить имитируемый пожар. 30 апреля начала свою работу ещё одна новинка - батутный центр для детей и подростков длиной 25 метров.

А 12 мая в 11.00 официально откроет новый сезон парк имени Кирова!

Начнётся день с дружеского велопробега по центральной аллее парка. Принять участие могут все желающие.

Гости праздника смогут повесить кормушки в птичьей столовой и подарить книги для библиотеки парка. Грабли, мётлы, перчатки, мешки для мусора и прочий инвентарь будет предоставлен организаторами субботника. И, конечно, всех гостей парка ждёт концертная программа на главной сцене и розыгрыш подарков.

Новый сезон в проекте «Парки Ижевска» будет ярким!

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