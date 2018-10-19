Для главного режиссёра Русского драматического театра Удмуртии Якова Ломкина «Двенадцать стульев» стали третьим спектаклем на ижевской сцене (в 2016 году он поставил здесь «Чехов. Водевиль. Навсегда…» - макабрический фарс по ранним пьесам Чехова, а весной 2018 года – «отчаянную клоунаду» «Пьяные» по пьесе Ивана Вырыпаева). Третья работа Ломкина подтвердила авторский стиль режиссёра – внимание к форме, подчёркнутую театральность и даже карнавальность его сценического мира, умное хулиганство, когда за укрупнёнными эмоциями и бравурными жестами внимательный и чуткий зритель может разглядеть отнюдь не клоунские слёзы и живую боль.
Костюмы некоторых персонажей «Двенадцати стульев» напоминают супрематические фигуры с полотен Казимира Малевича. Таким образом режиссёр и художник по костюмам Александра Борк напоминают зрителям о времени создания и действия романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова (он был написан в 1927, а опубликован в 1928 году).
Роль Остапа Бендера стала бенефисной для заслуженного артиста Удмуртии Михаила Солодянкина, который премьерой «Двенадцати стульев» отметил 15-летие службы в Русском драматическом театре. Его Бендер упоён своим авантюризмом, ловкостью и красноречием, он прирождённый шут, арлекин и буквально купается в стихии игры. И при этом он – опасен. Это трикстер, умелый манипулятор, использующий своё обаяние беззастенчиво и расчётливо. Роль Бендера в очередной раз подтвердила, что Солодянкин – артист огромного диапазона (в его арсенале за последние годы – персонажи Пушкина, Чехова, Шекспира, МакДонаха).
Ещё одну центральную роль, Кису Воробьянинова, играет народный артист Удмуртии Николай Ротов. Этой работой он добавил в галерею созданных им образов (предыдущая его большая работа – король Лир в одноимённой трагедии Шекспира) персонаж острохарактерный, марионеточно-разболтанный (и такой же несобранный, зависимый от кукловода внутренне), жалкий и пугающий одновременно. Авантюрой со стульями этот Воробьянинов на какое-то время возвращает себе петушиный задор своей явно неспокойной юности.
Артисты Русского драматического театра свободны от клише, которые навязывает то или иное амплуа: первые красавицы труппы не боятся быть на сцене нелепыми, романтические герои – смешными. Спектакль «Двенадцать стульев» даёт им возможность расширить свою жанровую и стилистическую палитру. Утончённая красавица Екатерина Логинова играет здесь мадам Грицацуеву, и её «знойная женщина – мечта поэта» оказывается чувственной, трогательной и комичной одновременно (Логинова не впервые подтверждает, что она – превосходная клоунесса, достаточно вспомнить травестийную роль Распони в «Слуге двух господ» и Магду в «Пьяных»).
Игорь Василевский, молодой премьер театра, сыгравший в прошлом сезоне Гамлета и короля Лира в юности, в сочном карнавале Ломкина играет сразу несколько женских персонажей, начиная тёщей Ипполита Воробьянинова и заканчивая старухой-дворничихой, и делает это азартно и ярко, щедро одаривая своих героинь мощным темпераментом и утрированными, но всё же узнаваемыми «дамскими» манерами.
Сюжет Ильфа и Петрова, которому в этом году исполнилось 90 лет, в сценической версии Якова Ломкина кажется написанным буквально на днях. Пожилой, растерянный и растерявший себя человек, всё ещё чувствующий себя частью уже навсегда исчезнувшей страны со всем её политическим и социальным укладом. Оборотистый комбинатор-махинатор нового поколения, циничный, жёсткий, быстрый, который измеряет успех в количестве денег. Женщины, видящие свою реализацию в удачном замужестве или модных вещах. Отчаянная погоня за мгновенным, сиюминутным богатством вместо оттачивания мастерства и созидания. Это сатира на типажи и пороки 1920-х или на наши дни? Каждый зритель волен решать сам.
Фото Сергея РОГОЗИНА
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