На первом организационном заседании Центральной избирательной комиссии Удмуртской Республики нового с...

Полномочный Представитель президента России в Поволжье встретился с главными редакторами окружных СМИ...

Представитель Удмуртии в Госдуме РФ прокомментировал предложения Владимира Путина, прозвучавшие на за...