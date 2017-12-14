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Открытый диалог. Иностранные журналисты встретились с Главой Удмуртии

14 декабря
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На встрече с Главой Удмуртии иностранные журналисты прежде всего интересовались социально-экономическим развитием региона.

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Борис Анзов, шеф-корреспондент информационного агентства «Медиа Мост»: - Как европейские санкции повлияли на экономику республики.

Александр Бречалов, Глава Удмуртии: - Убежден, что любой кризис - это время возможностей. Санкции с точки зрения мировой политики - это не очень здорово, но с точки зрения экономики - это отличное время для развития России и Удмуртии в том числе. В результате санкций освободился рынок, увеличилась конкуренция на внутреннем рынке. Вы видите, что происходит в сельском хозяйстве. Именно с момента введения санкций и контрсанкций - серьезный существенный рост в этой сфере. Результаты, безусловно, позитивные.

Борис Анзов: - Насколько республика заинтересована в привлечении инвестиций?

Александр Бречалов: - Удмуртия - уникальный регион. Здесь сильная промышленность и, безусловно, сельское хозяйство. Есть огромный потенциал, который не использован, у внутреннего туризма, спортивного, культурного, событийного. В этом году мы начали активно его развивать. Безусловно, Удмуртия задержалась в возведении инфраструктурных проектов. Для нас пока в приоритете дороги. Есть около 7 серьезных проектов в сфере инфраструктуры. К моему удивлению, по развитию IT-технологий республика входит если не в тройку, то в пятерку российских регионов.

Республика обладает удобным географическим расположением в плане логистики. Железная дорога, перспективный порт «Камбарка», по которому можно доставлять грузы в любую точку.

Главная проблема сегодня – это недозагруженность наших мощностей. Исторически так получилось, что сейчас используется только половина производственных площадей. Мы плотно работаем в этом направлении, стараемся локализовать разные производства. У нас получается. Есть проект с Китаем, ведем переговоры с нашими российскими монополиями.

Зябине Штёр, корреспондент радио ARD (Германия): - Чем вы хотите отличаться от ваших предшественников?

Александр Бречалов: - У меня нет такой задачи. Здесь (в Удмуртии. – Прим. ред.) много нужно делать. Я могу своим предшественникам и Александру Александровичу Волкову, которого, к сожалению, нет с нами, сказать спасибо. И даже в каких-то вопросах Александру Васильевичу (Соловьеву. – Прим. ред.).

Но есть мудрость «Никогда не оборачивайся назад, там все без изменений». Надо смотреть вперед. Проектов, которые нам предстоит реализовать, огромное количество. Могу их перечислить. Начнем с аэропорта. Дальше - дороги. У нас 2018 год должен стать годом дорог. Мы планируем - и у нас есть тому уже финансовое подтверждение - беспрецедентный объем по ремонту дорог.

Город, чтобы быть современным, нуждается в современных атрибутах. Например, спортивный комплекс-трансформер с ледовой площадкой, игровыми залами. У нас нет ЭКСПО. А это тоже очень доходный вид туризма: деловые конференции, форумы.

Зябине Штёр: - Каким вы видите Ижевск будущего?

Александр Бречалов: - Ижевск будущего – это комфортный для людей город с современной инфраструктурой. Предстоит сделать аэропорт, дороги, городские пространства. У нас есть точное понимание, что при хорошо налаженной обратной связи от общественности и бизнеса мы за 5 лет сможем изменить облик города. Новый современный облик Ижевска должны придумать сами жители города, все заинтересованные сообщества совместно с предпринимателями.

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Автор статьи

3 %d0%bd%d0%b0 4.. Наталья ТЮТИНА Журналист Все материалы этого автора

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