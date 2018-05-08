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Открытие выставки «Исконно русское» (Русское искусство XVIII – начала XXв.в.)

7 мая
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10 мая в 18.00 в Удмуртском республиканском музее изобразительных искусств открывается выставка русского искусства XVIII – начала ХХ веков «Исконно русское» из собрания УРМИИ.

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В экспозицию вошли иконы и около 40 живописных произведений, принадлежащих кисти русских художников разных эпох: Аполлинария Васнецова, Николая Дубовского (председатель Общества художников-передвижников), Алексея Боголюбова (внук Александра Радищева), Сократа Воробьева (учитель Ивана Шишкина) и Зинаиды Серебряковой.

История русского искусства – это история творческих поисков, направленных на осмысление культурного своеобразия страны. Каждое произведение искусства представляет собой модель мира, созданную художником. Русские мастера, моделируя художественную реальность в своих работах, породили совокупность культурных мифов о России. «Русский миф» в изобразительном искусстве конца XVIII- начала XX века – это сложный культурный сплав, вобравший в себя образы народных сказок, драматичные страницы русской истории, мир крестьянской жизни и духовное содержание православия.

Христианская идея всепрощения сквозной нитью проходит через всю историю русской культуры и предопределяет её нравственные идеалы. Это проявляется и в период коренной ломки культурных устоев, предпринятой Петром I, когда влияние искусства Западной Европы было всеобъемлющим, а русские художники, работая даже над светскими портретами, создавали образы схожие с исконно русским идеалом красоты.

С отменой крепостного права в 60-70-х годах XIX века искусство в России стало выступать в роли духовного наставника. Его просветительский характер особенно ярко отразился в творчестве художников-передвижников, сделавших тему русской жизни главной в своей живописи. Сюжеты крестьянского быта давали художникам возможность рассказать зрителям о радостях и горестях простых людей. В начале ХХ века изображение крестьянской жизни также оставалось одной из наиболее популярных тем в русском искусстве. Создавая народные образы, художники стремились выразить подлинную суть человеческого бытия, противостоящую фальши цивилизации. Среди русских мастеров начала XX столетия, занимавшихся разработкой крестьянской темы, особое место занимает Зинаида Серебрякова. Её этюд «Крестьянка в красном сарафане», вероятно, написанный к картине «Жатва», как большинство подготовительных работ художницы, наиболее точно отображает связь с истоками народной культуры.

Новый проект УРМИИ продолжает концепцию экспериментальной лаборатории «Корневая система», а именно идею сменности постоянной экспозиции традиционного музея. На протяжении работы выставка будет частично меняться, тем самым раскрывая понятие «исконно-русское» через разные виды изобразительного искусства.

Подробная информация в социальных сетях и по телефонам: (3412) 43-18-44, (3412) 43-17-85

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