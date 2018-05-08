Портал во времени и пространстве. Одну из главных советских картин о Великой Отечественной войне написал художник из Киясово Великая Отечественная война отразилась в жизни всей страны, и, в том числе, в изобразительном искусст...

Основная часть работ по восстановлению исторического облика Саровской и Дивеевской обителей завершится в 2020 году Дивеево является одним из самых популярных мест для паломничества не только для россиян, но и для жит...

Великая провинциальная история Алексея Иванова. Возможно, одна из следующих книг писателя коснётся ижевско-воткинского восстания Алексея Иванова его писательские маршруты приводили в Ижевск довольно часто. Один из главных русскояз...