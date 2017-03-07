V юбилейный форум «iВолга-2017» пройдет с 14 по 24 июня на Мастрюковских озерах Самарской области. Прием заявок на Молодежный форум Приволжского федерального округа стартовал 1 марта, сообщает пресс-служба ГФИ по УР.
Планируется, что в этом году участниками Форума станут не менее двух тысяч талантливых ребят не только из регионов Приволжья, но и других федеральных округов России. Ожидается приезд иностранных делегаций.
Форум, организованный Правительством Самарской области, проходит под патронатом полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича, при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.
«iВолга» является самой посещаемой площадкой среди региональных форумов России. Регистрация на Форум открыта на официальном сайте http://ivolgaforum.ru/ до 15 мая.
Кроме заявки на участие каждый претендент должен описать свой проект. Среди критериев отбора молодежных проектов, претендующих на грантовую поддержку: уникальность, инновационный подход, социальная значимость и возможность практической реализации идеи.
Следует отметить, что для удобства пользователей официальный сайт Форума обновили, теперь участники имеют возможность дорабатывать проекты в личных кабинетах в режиме реального времени. Еще одно уникальное нововведение сайта – объединенная система регистрации. На данный момент, чтобы зарегистрироваться на любой молодежный форум РФ, требуется дополнительная регистрация участника в системе АИС «Молодежь России». Этот нюанс учли при разработке нового сайта форума ПФО «iВолга-2017»: теперь регистрация пользователя осуществляется в двух системах – на сайте форума и в системе АИС - автоматически.
Также на обновленном сайте разместят интерактивную карту, а во время выступлений спикеров Форума будет проводиться онлайн-трансляция.
Вместе с этим организаторы приступили к съемкам документального фильма, в котором будет показана история создания и развития Форума с 2013 года по настоящее время. Планируется, что главными героями фильма станут сами участники и победители «iВолги» разных лет.
Как и в прошлом году на Форуме будут работать 10 тренинговых смен: федеральная смена «Инновации и техническое творчество», «Культурный БУМ», «Малая родина - большие возможности», «МедиаВолна», «Патриот», «Поколение добра», «Политика», «Спортивная молодежь - здоровая нация», «Ты – предприниматель», в том числе международная смена «iВолга Global», организован инклюзивный городок.
Планируется, что одной из ключевых тематических линий Форума станет тема экологии. Примечательно, что география Молодежного Форума Приволжского федерального округа «iВолга» постоянно расширяется. Приглашения на юбилейный Форум уже отправлены молодежи Франции, Швейцарии, Болгарии, Китая, Луганской Народной Республики, Донбасса, Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии.
Традиционно для ребят будет подготовлена насыщенная культурно-массовая программа, особое внимание будет уделено спортивным и патриотическим мероприятиям.
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