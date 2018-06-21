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Открылись неизвестные подробности старинных часов ижевского мастера

21 июня
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Открылись неизвестные подробности старинных часов, хранящихся в Музее истории и культуры Среднего Прикамья. Об экспонате до сегодняшних дней почти ничего не было известно, пока о них не узнал историк часового дела.

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Старинные часы появились в фонде музея ещё в 1927 году. Как говорят музейные работники – они из старых поступлений. Как часы в то время попали в музей – неизвестно, как были неизвестны и сведения из истории предмета. Ясно было лишь одно – это уникальные часы первой половины XIX века, изготовленные на Ижевском оружейном заводе известнейшим мастером-механиком того времени – Петром Тихоновичем Пестовым.

С недавних пор музеи обязали вносить сведения в Государственный каталог музейного фонда России обо всех единицах основного фонда. Когда занесли в базу старинные часы, ими заинтересовался ведущий эксперт из Москвы, историк часового дела Олег Синегубкин. Как рассказала Наталья Шамтиева, главный хранитель фонда, раньше считалось, что часы – настенные. Но после исследования историка оказалось, что они вставлялись в корпус и были напольными. «Можно утверждать, что исследуемые часы представляют собой уникальный образец крайне редких и мало изученных работ механической мастерской Ижевского оружейного завода. Механизм часов с четвертным боем (курантами) был изготовлен мастером-механиком Петром Тихоновичем Пестовым в 1843 году, по всей видимости, в единичном экземпляре, по заказу и на средства заводского «старосты механического мастерства» Дмитрия Семеновича Мерзлякова, и преподнесен в качестве подарка сарапульскому священнику Василию Михтьевичу Шутову. Аналогов данных часов в других музейных и частных коллекциях не выявлено», - дал оценку Олег Синегубкин.

На латунном цифербалете часов выгравированы цитаты из Евангелие на старославянском языке. По информации пресс-службы Музея истории и культуры Среднего Прикамья механизм выполнен с характерной для часов русской работы конца XVIII – первой половины XIX веков, схемотехникой: массивными латунными платинами, соединенными точеными стойками; содержит три гиревых движителя недельного завода: для хода, устройства часового боя и устройства четвертного перезвона.

Три гири подвешивались с помощью жил через систему блоков и приводили в движение механическое устройство часов. Колесная система выполнена с фрезерованными трибами, что характеризует мастерство производителя часов. Часы отмечали каждый час соответствующим количеством одиночных ударов по большому колоколу, а также каждую четверть часа мелодичным перезвоном (курантами) по четырем колокольчикам.

Музей истории и культуры Среднего Прикамья гордится своей богатой коллекцией. В собрании встречаются поистине бесценные экспонаты, не имеющие аналогов в мире. На сегодняшний день в фондах сарапульского музея хранится более 250 тысяч экспонатов, 94 единицы из которых – коллекция часов.

Фото пресс-службы Музея истории и культуры Среднего Прикамья

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Автор статьи

E772muxrpyq Анжела ПОЗДЕЕВА Все материалы этого автора

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