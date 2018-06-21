Слышно ли удмуртский язык в национальном театре? Республиканский национальный театр Удмуртии – единственная в Ижевске площадка, где на большой сцене и...

В Ижевска открылась выставка-автопортрет историка Евгения Шумилова В музее Ижевска открылась выставка Евгения Шумилова «Историк Ижевска и его коллекции». Выставка-автоп...

В Удмуртии в рамках реализации федерального гранта начал работать «Музей на колёсах» Его идея родилась и реализуется в Селтинском районе республики. Это один из 29 проектов от Удмуртии, ...