ООО «ИжПромТех» стало официальным дистрибьютором компании NSK (Япония) - премиального бренда, одного из мировых лидеров в производстве промышленных комплектующих и подшипниковой продукции. Это сотрудничество обещает стать важным этапом в развитии промышленности региона.
Компания «ИжПромТех» имеет внушительный опыт работы на рынке промышленных комплектующих, в том числе и подшипников. Благодаря безупречной деловой репутации и сложившимся рабочим связям со многими крупными предприятиями Удмуртии и Приволжья «ИжПромТех» стал единственным официальным дистрибьютором компании NSK в Удмуртии. О том, как это сотрудничество отразится на развитии промышленности и экономики Удмуртии, говорит генеральный директор ООО «ИжПромТех» Джабраил Гаджикурбанов:
– Подшипник – едва ли не ключевая деталь в любом оборудовании: от стоматологического аппарата до космического корабля. Подшипник – это движение. И задача компании «ИжПромТех» – обеспечить это движение предприятиям региона. Наша работа стала ответом на запросы времени, когда в условиях свободной конкуренции предприятия должны повышать качество продукции. Для Удмуртии этот запрос времени скорректирован Президентом Российской Федерации: Владимир Путин поставил перед предприятиями страны стратегическую задачу - к 2021 году увеличить долю гражданской продукции на промышленных предприятиях до 30 процентов от общего объёма выпускаемой продукции, а к 2030 году - до 50 процентов.
Развитие производства гражданской продукции подразумевает не просто расширение ассортимента, освоение новых видов производств и расширение рынков сбыта, но и, разумеется, повышение экономической эффективности производства. Запуск новых линий должен привести к оптимизации производства при повышении качества. Мы провели анализ рынка, чтобы выявить лидеров в производстве подшипниковой продукции, предлагающих оптимальное соотношение качества продукции и её стоимости. На наш взгляд, наилучшее соотношение цены и качества подшипников, необходимых для предприятий Удмуртии и ПФО, сегодня предлагает компания NSK. Это признанный лидер по качеству в Японии, что само по себе является очень высокой оценкой продукции компании: NSK – премиальный бренд, предлагающий широкий ассортимент высококачественных подшипников. В Европе NSK занимает значительную долю рынка подшипников, уже много лет подтверждая высокое качество и надёжность своей продукции.
Компания «ИжПромТех» стала единственным официальным дистрибьютором компании NSK в Удмуртии. Благодаря заключённому между «ИжПромТехом» и NSK соглашению предприятия Удмуртии и Поволжья получат возможность оптимизировать производство и производить более качественный товар, чем это было возможно до сих пор. Проведённые испытания дали превосходные результаты и подтвердили, что подшипники NSK имеют лучшие технические параметры, чем у большинства конкурентов.
Компания «ИжПромТех» начинает поставлять продукцию NSK как на региональный рынок, так и за пределы Удмуртии (мы работаем с предприятиями Татарстана и Башкортостана). Мы уже получили заказы на поставку подшипников NSK на предприятия Ижевска, Сарапула, Глазова, среди которых такие крупные участники рынка, как Сарапульский электрогенераторный завод, а также предприятия, входящие в госкорпорацию «Росатом» (в частности, АО «Чепецкий механический завод»).
И сегодня мы с определённой гордостью говорим о том, что заключённое между ООО «ИжПромТех» и NSK соглашение о сотрудничестве сыграет значительную роль в развитии промышленности Удмуртии и всего региона, в завоевании нашими предприятиями лидирующих позиций на российском и международном рынке.
NSK – знак качества
Компания NSK (Япония) была основана в 1916 году. Она производит практически любые типы подшипников качения, включая шариковые радиальные подшипники, сферические роликовые подшипники, цилиндрические роликовые подшипники и сверхточные подшипники. Сегодня NSK входит в тройку мировых лидеров по производству подшипников качения, систем линейных перемещений и систем рулевого управления. Подшипники качения компании NSK работают в ветряных турбинах и станках, системы линейных перемещений применяются в производственных линиях различных отраслей промышленности, а автомобильные компоненты NSK установлены на продукции практически всех известных автопроизводителей. Подшипники NSK стоят на автомобилях BMW, Mercedes, Toyota и других.
Компания также является мировым лидером по производству комплектующих для станков, подтверждая репутацию Японии как ведущего мирового производителя премиальных станков.
NSK добилась лидирующих позиций на мировом рынке благодаря высочайшему качеству продукции и гибкой ценовой политике. NSK – настоящий гигант. Производственные площадки компании – это 64 завода в 13 странах мира. На предприятиях компании во всём мире трудятся около 32 тысяч сотрудников. Годовой оборот NSK – 10 миллиардов долларов.
В России компания NSK работает 10 лет. В нашей стране подшипники NSK применяются в металлургии, горнодобывающей и нефтехимической промышленности, нефте- и газодобывающей отраслях, в целлюлозно-бумажной промышленности, в производстве станков и в автопроме. Продукцию NSK используют ключевые в своих отраслях предприятия России, крупнейшие игроки российского и мирового рынка, для которых принципиально сотрудничество с самыми надёжными партнёрами.
Инженер по продажам компании NSK Оливье Бюрнер говорит: «В регионах России у компании NSK около 40 дистрибьюторов, но до недавнего времени официального дистрибьютора в Удмуртии у нас не было. Мы рады, что открыли официальный канал поставок в Удмуртию. В России NSK продаёт подшипники, которые производятся в Японии и Европе, а это значит, предприятия Удмуртской Республики получат продукцию со знаком абсолютного качества».
Виктория Суворова
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