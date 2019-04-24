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Отдых «на асфальте»

23 апреля
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Власти Ижевска планируют потратить на организацию летнего отдыха городской детворы 70,9 миллиона рублей. Половину этой суммы городу выделит республика. Деньги пойдут на компенсацию стоимости путёвок в загородные оздоровительные лагеря, организацию пришкольных лагерей и проведение различных развлекательных мероприятий для юных горожан.

Young pioneer camp alye parusa photo 2 Отдых «на асфальте»

Как рассказала начальник Управления образования Администрации Ижевска Татьяна Кузьмина, этим летом в городе откроются 87 лагерей с дневным пребыванием детей на базе 77 учреждений образования. В июне будут работать 86 лагерей, в июле-августе – по одному лагерю в каждом районе города. Всего в пришкольных лагерях смогут отдохнуть около 10,5 тысячи детей, из них 330 – это дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Средняя стоимость путёвки в такой лагерь «на асфальте» 3 276 рублей, из них родительский взнос на питание составит 1 575 рублей на одну лагерную смену. Средняя стоимость путёвки в загородный лагерь на 18 дней составит 12,6 тысячи. Затраты родителей на приобретение путёвок будут частично компенсированы – в размере 50 и 80 процентов от её стоимости – льготным категориям граждан.

Всего этим летом в Ижевске планируют охватить различными видами отдыха более 70 процентов маленьких горожан. В настоящее время создают виртуальную карту города, где будут обозначены все летние активности городских учреждений. Найти её можно будет на сайте города Ижевска.

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Автор статьи

Юлия СТЕРХОВА Все материалы этого автора

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