В последние два месяца граждане начали активно пользоваться возможностью бесплатно проверять состояние своей кредитной истории. Раньше они это делали в основном только после того, как получали отказ банка в выдаче кредита, пытаясь понять, в чём проблема, теперь кредитные отчёты многие запрашивают просто «из интереса». Тем не менее обращение к этим сведениям имеет вполне практический смысл.
Даже если вы не брали и не собираетесь брать кредит, не стоит пренебрегать возможностью бесплатно проверить кредитную историю - ею могут интересоваться работодатели и страховщики, а в ней могут быть ошибки.
Опрошенные «РГ – Неделя» крупнейшие бюро кредитных историй (БКИ) зафиксировали взрывной рост интереса физлиц к информации о себе с 31 января. С этого времени получить кредитный отчёт можно прямо на сайтах БКИ с помощью учётной записи от портала госуслуг, дважды в год эта услуга предоставляется бесплатно. На самом портале госуслуг можно сделать запрос в каталог Банка России и узнать, в каких БКИ ведутся ваши кредитные истории. Обычно их несколько, даже если вы никогда не брали кредит, из них, например, можно узнать, какие банки периодически ими интересуются.
В Объединённое кредитное бюро (ОКБ) в феврале - марте за бесплатным отчётом обратилось примерно в 10 раз больше граждан, чем за весь 2018 год, в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) количество обращений в феврале выросло почти в три раза по сравнению с тем же периодом 2017 года, в БКИ «Эквифакс» - в четыре раза по сравнению с январём.
Возможностью дважды в год бесплатно и быстро проверить кредитную историю не следует пренебрегать. Не стоит и забывать о новом сервисе, когда банки навязывают эту услугу как платную опцию.
Проверять кредитную историю следует перед подачей заявления на кредит (особенно крупный), советует директор по маркетингу и коммуникациям ОКБ Екатерина Котова. Это позволит убедиться, что в ней нет неприятных сюрпризов, правильно оценить шансы на получение кредита, а также исправить или улучшить её, если это необходимо. Спустя месяц-полтора после погашения кредита нужно проверить свою кредитную историю на предмет отсутствия в ней задолженности по закрытому счёту. Имеет смысл проверять историю после потери паспорта. Если в течение недели-двух в кредитной истории появятся отметки о запросах со стороны банков и МФО, то, скорее всего, злоумышленники пытались взять кредит или заём на ваше имя.
Даже если вы никогда не брали кредит и не собираетесь этого делать, всё равно стоит запросить кредитный отчёт. В нём, например, могут оказаться следы автоматически оформленного овердрафта на зарплатной карте, говорит гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин. Кроме того, даже человек, который ни разу не обращался за кредитными средствами, не застрахован от мошеннических действий.
Количество запросов в бюро кредитных историй выросло в разы
В кредитных историях бывают ошибки, их надо исправлять, даже если брать кредит вы не собираетесь - кредитная история может быть интересна не только банку, но и потенциальному работодателю или страховой компании при оформлении полиса каско, предупреждает Лагуткин. Чем раньше вы заметите ошибку, тем лучше.
Чтобы оспорить ошибочную запись, надо связаться с БКИ или с кредитором, который такую запись внёс. БКИ запросит кредитора, а тот, в свою очередь, обязан в течение 14 дней со дня получения запроса представить в бюро либо информацию, подтверждающую достоверность сведений, либо исправить кредитную историю в оспариваемой части, объясняет директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
Корректировать имеет смысл только значимую информацию, к ней можно отнести наличие кредита, который клиент не получал, или, наоборот, отсутствие ранее полученного кредита, наличие запроса от того банка, в который ранее клиент не обращался, и т.п. Но зачастую, по словам Лагуткина, граждане оспаривают совершенно незначимую информацию. Так, если в паспорте место рождения указано как «город Москва», а банк передал в бюро «Москва», то в корректировке нет нужды.
Игорь Зубков
«Российская газета – Неделя» № 73 (7831)
https://rg.ru/2019/04/02/zachem-proveriat-svoiu-kreditnuiu-istoriiu.html
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.