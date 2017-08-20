К предприятиям, работающим на космос, всегда особое отношение. Сложнейшее производство предполагает высокий уровень производства и большую ответственность тех, кто на нем трудится. Ижевский радиозавод, сегодня включающий в себя семь дочерних предприятий, свою миссию обозначает так: стать лучшим в России в области электронного приборостроения.
История и современность
6 марта 2018 года заводу исполнится 60 лет. Созданный для выпуска радиоприемников IV класса «Волна», Ижевский радиозавод «шагнул» в космос в один год с прославленным Юрием Гагариным. В 1961-м предприятие стало участвовать в национальных космических проектах в качестве производителя телеметрических систем.
В минувший понедельник #Команда Удмуртии во главе с руководителем региона Александром Бречаловым посетила Ижевский радиозавод. Цель визита - ознакомиться с предприятием и обсудить с генеральным директором потенциал ИРЗ относительно развития товарных направлений гражданской продукции, а также встретиться с трудовым коллективом.
Для железной дороги
Цех № 281 Ижевского радиозавода. Здесь производят системы автоматики и безопасности на железнодорожном транспорте: радиостанции, видеокамеры высокого разерешения. Оборудование для этой отрасли на предприятии выпускают более 20 лет. Инновационное развитие российских железных дорог направлено на автоматизацию и безопасность движения. Высокоточные приборы ИРЗ контролируют многие параметры движения локомотива, производят запись с камер наблюдения и в целом работают на предотвращение аварийных и предаварийных ситуаций при движении поездов.
О том, что на предприятии намерены показать врио Главы Удмуртии, рассказал Сергей Невьянцев, заместитель генерального директора – директор по развитию бизнеса ИРЗ:
– ИРЗ одно из крупнейших предприятий в России, у которого есть направления, связанные с изготовлением специальной техники по госзаказам, а также серьезно сегодня развивается направление для коммерческого рынка и гражданской продукции. Так, к примеру, мы продемонстрируем Александру Владимировичу наше оборудование для добычи нефти.
Одно из направлений, которое мы развиваем в течение нескольких последних лет, - разработка и производство камер видеонаблюдения высокого разрешения, они применяются как в космической отрасли, так и в гражданской тематике.
В последние два года мы освоили новое направление - телекоммуникационное оборудование. Система сотовой связи с переносом емкости, позволяющая организавать мобильное покрытие сотовой связи на территории со значительным снижением капитальных затрат на организацию покрытия и операционных затрат на эксплуатацию оборудования. Это может быть интересно операторам сотовой связи. Мы видим и экспортный потенциал этого направления. Такое оборудование позволяет покрыть сотовой связью протяженные территории, такие, как, например, железнодорожные пути. Вы сами ездите и видите, что на железной дороге не всегда есть даже голосовая связь.
Для добычи нефти
Врио главы также ознакомился с работой цеха, производящего станции управления и системы телеметрии для нужд нефтедобывающих компаний.
Такая аппаратура позволяет контролировать и управлять нефтедобывающим оборудованием, снижать технологические и экологические риски.
Советник руководителя республики по экономике Александр Свинин, сопровождавший врио главы во время визита на предприятие, высоко оценил перспективы развития Ижевского радиозавода:
– Ситуация на заводе лучше, чем на многих других предприятиях: в 2016 году здесь более 58 процентов выпускаемой продукции имело гражданское назначение. Мы сейчас выходим на разработку дорожной карты, где будем фиксировать конкретные наименования продукции, конкретных потребителей продукции. Думаю, что в ближайшее время достигнем необходимых договоренностей с руководством радиозавода.
В тему
В завершение встречи Александр Бречалов вручил государственные награды двум работникам ИРЗ — фрезеровщику Николаю Кузнецову и монтажнику радиоэлектронной аппаратуры Надежде Романюк. Теперь эти радиозаводцы носят звание «Заслуженный работник промышленности Удмуртской Республики». Еще одному работнику предприятия - слесарю механосборочных работ Михаилу Арсентьеву, которому 14 августа исполнилось 60 лет, руководитель региона вручил часы.
Сегодня у предприятия несколько товарных направлений: бортовые и наземные радиотехнические комплексы; системы автоматики и безопасности на железнодорожном транспорте; навигационная аппаратура; телекоммуникационное оборудование; оборудование для топливно-энергетического комплекса; видеооборудование и контрольно-проверочная аппаратура. О прошлом завода напоминает неизменная за эти годы приставка «радио» в названии.
В группу компаний входят семь производственных дочерних обществ, система менеджмента качества которых сертифицирована на соответствие требованиям российских и международных стандартов.
Сегодня на предприятии трудится 5500 человек.
О мостах, лифтах и детских садах
После визита в цеха Александр Бречалов встретился с трудовым коллективом на территории предприятия. Во время часовой встречи руководитель региона пригласил граждан задавать любые вопросы. Но спрашивали о том, что близко, - о городской среде. По сложившейся уже традиции, отвечали на вопросы и профильные министры, и глава города Ижевска Юрий Тюрин. Приведем некоторые из них.
– Дети, достигнув 3 лет, получают путевку в детсад, здесь все хорошо, на 100% выполняется. Но у нас есть родители, которые хотят раньше выйти из декретного отпуска на работу и отдать ребенка в 1,5 или 2 года в детсад. Помогите нам решить этот вопрос.
Александр Бречалов: Согласно указу Президента РФ на нас возложена задача обеспечить до 2018 года местами в детские сады детей 3-7 лет. Мы выполняем этот указ. Но честно скажу - с трудом выполняем. Действительно, сейчас много предложений акцентировать работу на местах для детей полутора-двух лет. Для выполнения этой задачи нужно дополнительно строить огромный объем площадей. Сегодня, говорю вам откровенно, ни у нас, ни у федерации таких денег нет. В республике сейчас много незавершенных важных объектов социальной инфраструктуры: акушерский корпус в Игре, школы, детсады и т.д. Мы в первую очередь должны разобраться с ними, так как здания разрушаются и происходит удорожание объектов, некоторые за 3-4 года выросли в цене в 2 раза. Это верх неэффективности использования бюджетных средств. Мы понимаем, что детсады и школы - это приоритет. Нам надо построить 40 школ. Не отремонтировать, а построить.
Юрий Тюрин: Детей с 2 до трех лет в Ижевске в очереди на получение путевок 6000. Мы полным ходом строим детсад на улице Берша, и он в сентябре будущего года примет детей. В этом году продолжим строить законсервированный детсад на 220 мест на улице Баранова. Еще, по данным на 16 августа, изыскана возможность открыть 500 дополнительных мест в работающих садах, где в свое время некоторые группы были законсервированы. Сейчас в них идут ремонты. Вот это наши городские резервы, они полным ходом используются. Ну и в перспективе будем работать над детсадом в микрорайоне Столичный.
– В районе радиозавода протекает речка Карлутка, и многие заводчане ходят на работу по мостам - к центральной и западной проходной. Нас беспокоит состояние этих мостов.
Александр Бречалов: Дорожно-мостовое хозяйство - актуальная тема, и рано или поздно везде порядок наведем. Но сегодня ситуация с бюджетом недостаточно хорошая, большой дефицит, долг большой, но мы с этими проблемами справляемся, и это не коснется наших социальных обязательств. На совещании в Министерстве транспорта РФ меня принимал Максим Соколов, там был и руководитель Федерального дорожного агентства Роман Старовойт. И тогда они мне сказали: ну, тебе с дорогами повезло в кавычках, мы как раз вернули федеральные деньги: из миллиарда вернули 800 млн., потому что не смогли исполнить соглашения. В пятницу и субботу Старовойт был в республике и посетил наш многострадальный мост и дороги, которые ремонтируются по проекту «Безопасные и качественные дороги». В интервью в эфир он сказал, что сейчас Удмуртия вышла в лидеры по тому, как мы исполняем эти контракты, - вы лучшие. За 4 месяца нам удалось развернуть ситуацию в другую сторону, в сторону эффективного расходования средств. У нас в республике 87 дорог, где не может даже спецтехника проехать. Но это не значит, что мы не будем ремонтировать другие дороги и мосты.
Юрий Тюрин: У нас в этом году выделено на ремонт дорог 600 млн рублей. Из экономии, которая образовалась, отремонтируем дополнительно улицу Пушкинскую, Удмуртскую и переулок Широкий. Это все радует. Теперь о пешеходных мостах через речку Карлутку, только их не два, а пять и три из 5 уже сделаны. В этом году мы сделали мост по ул. Софьи Ковалевской. Потратили на это 7 млн. из бюджета города, хороший мост, надежный. Мост к подстанции Калашникова покосился потому, что его подмыло водой, мы его поддомкратим, подбетонируем, он пригоден, чтобы по нему ходить пешком, конечно, он не такой красивый, как новые мосты. Мы включим его в план ремонта на следующий год.
Что касается моста на дороге, ведущей в Березовую рощу, река Карлутка намыла много грунта и, когда сильный дождь, его переливает. Туда трудно загнать технику, но мы все равно загоним. Мы на следующий год примем решение: либо приподнимем этот мост, либо построим новый.
– Нашему лифту 40 лет. Как его отремонтировать? Мы не потянем такую сумму. Как нам помочь в этом вопросе?
Иван Маринин: Лифт служит 25 лет, потом после освидетельствования может продлеваться срок его эксплуатации. Максимальный срок эксплуатации 37 лет. Когда вы говорите 40 лет - это действительно предельный срок для эксплуатации лифта. По программе капремонта мы меняем в 2017 году 30 лифтов в тех домах, которые находятся у регоператора. И мы первые запустили уникальную в РФ программу по кредитованию замены лифтов, когда бюджет республики дает жителям 40% субсидию, бюджет города - 10%, то есть половину стоимости лифта мы берем на себя. Кроме того, получаем федеральную поддержку на субсидирование процентной ставки. Если сейчас потребительский кредит 14%, то 9,25% нам дотирует федерация, а для жителей получается кредит под 5% годовых. Поэтому, если ваш дом готов участвовать, милости просим к нам. 46 лифтов по этой программе мы меняем в этом году, на следующий год продолжим эту программу. Все управляющие компании об этом знают, пять из них - участвуют.
Александр Бречалов: Да, программа уникальная, и я ее полностью поддерживаю. 25 лет можно ждать, когда тебе лифт заменят, а можно воспользоваться этой программой. Все, кто в ней участвуют, очень довольны. Этот опыт собираются транслировать на другие регионы России. Городской власти нужно организовать консультации, чтобы люди знали об этой программе и могли ею воспользоваться.
Фото Андрей ПОЗДЕЕВ
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