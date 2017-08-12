Главная » Экономика » От уплаты акцизов в бюджет Удмуртии поступило более миллиарда рублей

От уплаты акцизов в бюджет Удмуртии поступило более миллиарда рублей

12 августа
0

В Удмуртии предпочитают покупать алкоголь местного производства

1431755300 1.c64ed17f04b43e5b5c754c0a0ef8e5dd417 От уплаты акцизов в бюджет Удмуртии поступило более миллиарда рублей

От уплаты акцизов в бюджет Удмуртии поступило более миллиарда рублей, сообщает пресс-служба регионального Минпромторга. Это на треть больше, чем за первое полугодие прошлого года.

Всего за январь-июнь 2017 года заводами-производителями республики произведено этилового спирта - 354 тыс. дкл, что больше аналогичного периода прошлого года – на 2 тыс. дкл (101 %), спиртных напитков – 1276 тыс. дкл, больше на 358 тыс. дкл (139 %), пива - 878 тыс. дкл, меньше на 90 тыс. дкл (91 %).

В бюджеты всех уровней заводами республики уплачено акцизов 2 миллиарда 832 млн. руб., в том числе в бюджет Удмуртской Республики поступило 1 миллиард 240 млн. руб.

– Необходимо отметить, что по данным деклараций (подаются ежеквартально) доля продажи местной водки в общем объеме реализации составила 83 процента, что является достаточно высоким показателем насыщенности рынка местной продукцией. Учитывая тенденции развития алкогольного рынка республики, высокая доля продажи местной водки будет сохраняться и в дальнейшем, - сообщил глава Минпромторга Удмуртии Виктор Лашкарев.

В первом полугодии 2017 года Министерством проведены 303 документарные проверки, 9 плановых и 250 внеплановых выездных проверок, в ходе которых проверены соответственно 37 и 870 предприятий торговли и общественного питания на соответствие лицензионным условиям и требованиям.

За нарушение порядка предоставления деклараций составлено 474 протокола, вынесено 446 постановления, наложено штрафов на 625 тысяч рублей, вынесено 276 предупреждений, т.к. в связи с изменением федерального законодательства с августа 2016 года субъектам малого и среднего предпринимательства за впервые совершенное нарушение административный штраф заменен на предупреждение.

Напомним, что в Удмуртии принят и действует Закон Удмуртской Республики «Об ограничении розничной продажи алкогольной продукции на территории Удмуртской Республики», устанавливающий запрет на продажу алкоголя в ночное время, а также 25 мая, 1 июня, 1 сентября, в подземных переходах, в местах проведения культурно-массовых, зрелищно-развлекательных, спортивных, физкультурно-оздоровительных и иных массовых мероприятий во время их проведения. Еще один день трезвости был установлен в июне этого года - во Всероссийский день трезвости 11 сентября.

Фото: Infoportal31.ru

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Читать также

Удмуртия вышла в лидеры ПФО по металлургическому производству
12 августа
Рост связан со значительным увеличением объемов производства на ведущем металлургическом предприятии ...
На все сто!
11 августа
В Удмуртии открылся сотый магазин торговой сети «Пятёрочка» ...
«ЮНИКА» инвестирует в недвижимость
11 августа
1
Удмуртия погасит долги перед Росатомом до конца года
10 августа
Этот вопрос обсудили во время рабочего визита Александра Бречалова в Глазов 8 августа...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо