От уплаты акцизов в бюджет Удмуртии поступило более миллиарда рублей, сообщает пресс-служба регионального Минпромторга. Это на треть больше, чем за первое полугодие прошлого года.
Всего за январь-июнь 2017 года заводами-производителями республики произведено этилового спирта - 354 тыс. дкл, что больше аналогичного периода прошлого года – на 2 тыс. дкл (101 %), спиртных напитков – 1276 тыс. дкл, больше на 358 тыс. дкл (139 %), пива - 878 тыс. дкл, меньше на 90 тыс. дкл (91 %).
В бюджеты всех уровней заводами республики уплачено акцизов 2 миллиарда 832 млн. руб., в том числе в бюджет Удмуртской Республики поступило 1 миллиард 240 млн. руб.
– Необходимо отметить, что по данным деклараций (подаются ежеквартально) доля продажи местной водки в общем объеме реализации составила 83 процента, что является достаточно высоким показателем насыщенности рынка местной продукцией. Учитывая тенденции развития алкогольного рынка республики, высокая доля продажи местной водки будет сохраняться и в дальнейшем, - сообщил глава Минпромторга Удмуртии Виктор Лашкарев.
В первом полугодии 2017 года Министерством проведены 303 документарные проверки, 9 плановых и 250 внеплановых выездных проверок, в ходе которых проверены соответственно 37 и 870 предприятий торговли и общественного питания на соответствие лицензионным условиям и требованиям.
За нарушение порядка предоставления деклараций составлено 474 протокола, вынесено 446 постановления, наложено штрафов на 625 тысяч рублей, вынесено 276 предупреждений, т.к. в связи с изменением федерального законодательства с августа 2016 года субъектам малого и среднего предпринимательства за впервые совершенное нарушение административный штраф заменен на предупреждение.
Напомним, что в Удмуртии принят и действует Закон Удмуртской Республики «Об ограничении розничной продажи алкогольной продукции на территории Удмуртской Республики», устанавливающий запрет на продажу алкоголя в ночное время, а также 25 мая, 1 июня, 1 сентября, в подземных переходах, в местах проведения культурно-массовых, зрелищно-развлекательных, спортивных, физкультурно-оздоровительных и иных массовых мероприятий во время их проведения. Еще один день трезвости был установлен в июне этого года - во Всероссийский день трезвости 11 сентября.
Фото: Infoportal31.ru
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