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От Удмуртии к «Арктике» прямая дорога

18 августа
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ТВЭЛ отгрузил уникальные шестигранные бесшовные трубы для атомного ледокола нового поколения «Арктика»

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Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» отгрузила партию чехлов тепловыделяющих сборок (ТВС) производства Чепецкого механического завода для универсального атомного ледокола «Арктика».

Эти комплектующие в виде бесшовных тонкостенных шестигранных труб из сплава циркония с толщиной стенки около 1,6 мм изготовлены впервые по уникальной и эксклюзивной технологии, разработанной специалистами ЧМЗ совместно с учеными АО «ВНИИНМ» (оба предприятия входят в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ»).

Комплектация тепловыделяющих сборок будет произведена в ПАО «Машиностроительный завод» (предприятие АО «ТВЭЛ» по производству ядерного топлива). Топливо предназначено для использования в усовершенствованной реакторной установке «РИТМ» самого мощного атомного ледокола мира «Арктика», способного решать задачу круглогодичной проводки караванов судов к населенным пунктам, горнорудным предприятиям и морским портам Арктики. Заказчиком на изготовление головного универсального атомного ледокола с реакторной установкой нового поколения «РИТМ-200» является Госкорпорация «Росатом».

Разработанная специалистами отраслевого центра металлургии ЧМЗ производственная схема, уникальные технологические приемы, приспособления и оснастка позволяют производить шестигранные трубы, полностью соответствующие предъявленным требованиям со стороны любого заказчика.

– Шестигранные трубы для реакторной установки являются изделиями ответственного назначения с жесткими требованиями по качеству. Высокая чистота поверхности, повышенная точность размеров профиля и граней – определяющие факторы при выборе ключевых операций изготовления, – отмечает один из разработчиков технологии, инженер-исследователь АО ЧМЗ Александр Зубков. – Финишные технологические операции требуют филигранного исполнения, поскольку шестигранная труба - сложный в производстве и легко деформируемый тонкостенный профиль.

Ольга ЮФЕРЕВА

Фото: Arms-expo.ru

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