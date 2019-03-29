Так и с Иваном Сусаниным. Для меня он – герой, который своим подвигом положил конец Смутному времени на Руси. Прошло 406 лет с момента его героического поступка, который не забыт и даже многократно, до 70 раз, по данным историков, повторён в разные годы.
Совсем скоро – 30 марта. Именно эта дата считается днём, когда в 1613 году костромской крестьянин, староста села Домнино Иван Сусанин совершил свой подвиг – спас молодого царя Михаила Романова. Это был тяжёлый период в истории Московского государства. Казалось, национальная катастрофа неизбежна: у власти стояли самозванцы, бояре боролись за престол, вспыхивали крестьянские бунты, польско–литовские банды чинили беспредел в стране… Земский собор назвал царём юного Михаила Фёдоровича Романова, который со своей матерью инокиней Марфой Романовой находился в вотчинном селе Домнино. Сюда в марте 1613 года подошёл военный польско–литовский отряд, чтобы пленить, а вероятнее всего, убить наречённого царя.
У старосты Ивана Сусанина интервенты пытаются выпытать его место нахождения. Сусанин соглашается показать полякам дорогу, однако ведёт их в противоположную сторону, одновременно отправив своего зятя Богдана Сабинина в Домнино предупредить о грозящей царю опасности. Михаил Фёдорович с матерью успевают бежать в Кострому и укрыться за стенами Ипатьевского монастыря. Догадавшись об обмане, поляки изрубили Сусанина саблями.
Это не легенда, это яркий поступок во имя государства. И пренебрежительное отношение к героям Отечества ослабляет наше государство так же, как и незнание его истории.
Энвиль Касимов, главный редактор газеты «Удмуртская правда»
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