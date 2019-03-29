Главная » Общество » От редактора. За веру, царя и Отечество

От редактора. За веру, царя и Отечество

29 марта
0

– Недавно в одной из бесед упомянули имя Ивана Сусанина и понеслись смешки: кого и куда он завёл… Наверное, это от незнания истории нашего государства, когда имена героев становятся поводом пошутить, сочинить анекдот или придумать неуместную аналогию.

%d0%9a%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%bc%d0%be%d0%b2 От редактора. За веру, царя и Отечество

Так и с Иваном Сусаниным. Для меня он – герой, который своим подвигом положил конец Смутному времени на Руси. Прошло 406 лет с момента его героического поступка, который не забыт и даже многократно, до 70 раз, по данным историков, повторён в разные годы.

Совсем скоро – 30 марта. Именно эта дата считается днём, когда в 1613 году костромской крестьянин, староста села Домнино Иван Сусанин совершил свой подвиг – спас молодого царя Михаила Романова. Это был тяжёлый период в истории Московского государства. Казалось, национальная катастрофа неизбежна: у власти стояли самозванцы, бояре боролись за престол, вспыхивали крестьянские бунты, польско–литовские банды чинили беспредел в стране… Земский собор назвал царём юного Михаила Фёдоровича Романова, который со своей матерью инокиней Марфой Романовой находился в вотчинном селе Домнино. Сюда в марте 1613 года подошёл военный польско–литовский отряд, чтобы пленить, а вероятнее всего, убить наречённого царя.

У старосты Ивана Сусанина интервенты пытаются выпытать его место нахождения. Сусанин соглашается показать полякам дорогу, однако ведёт их в противоположную сторону, одновременно отправив своего зятя Богдана Сабинина в Домнино предупредить о грозящей царю опасности. Михаил Фёдорович с матерью успевают бежать в Кострому и укрыться за стенами Ипатьевского монастыря. Догадавшись об обмане, поляки изрубили Сусанина саблями.

Это не легенда, это яркий поступок во имя государства. И пренебрежительное отношение к героям Отечества ослабляет наше государство так же, как и незнание его истории.

Энвиль Касимов, главный редактор газеты «Удмуртская правда»

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Screenshot 6 Администратор сайта Все материалы этого автора

Читать также

Поход за здоровьем. Как в Якшур-Бодье организованы занятия физкультурой
29 марта
**На прошлой неделе Глава Удмуртии Александр Бречалов побывал в Якшур-Бодьинском районе. Главной темо...
Выхожу во двор с… вилами. Только так мне удаётся отогнать бездомных собак
29 марта
Обращается к вам жительница посёлка Старки. Рядом с моим домом – общественная мусорка. Не раз там ока...
Меняющие мир
28 марта
**Члены Общественной палаты УР разрабатывают собственные проекты, а также активно реализуют в республ...
В Удмуртии состоялись торжественные мероприятия, посвященные Дню образования войск национальной гвардии
27 марта
В Удмуртии состоялись торжественные мероприятия, посвященные Дню образования войск национальной гвард...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо