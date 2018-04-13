Историки говорят, что у столицы Удмуртии два дня рождения: 10 апреля 1760 года, когда по распоряжению Петра Шувалова стало развиваться железоковальное производство, и 10 июня 1807 года, когда Андрей Дерябин выбрал Ижевск как площадку для развития оружейного производства. Я бы сказал, что у Ижевска есть и третий день рождения – над точной датой пусть поработают историки – это середина 1950–х годов, когда Ижевский мотозавод (сегодня ОАО «Ижевский мотозавод «Аксион–холдинг») начал разработку наукоёмкой приборной техники. Изготоленная мотозаводцами электромоделирующая станция «Электрон» в 1961 году рассчитывала траекторию полёта корабля первого в мире космонавта Юрия Гагарина.
Все газеты Советского Союза, и в том числе «Удмуртская правда», 13 апреля 1961 года опубликовали официальное сообщение ТАСС «О первом в мире полёте человека в космическое пространство». В нём также сообщалось, что «по предварительным данным, период обращения корабля–спутника вокруг Земли составляет 89,1 минуты». Вес космического корабля–спутника с пилотом–космонавтом составляет 4725 килограммов, без учёта веса конечной ступени ракеты–носителя.
Ижевский мотозавод сделал всё, чтобы этот полёт прошёл благополучно. Юрий Гагарин – наш, удмуртский, потому что именно наша аппаратура благополучно вернула его на Землю, помогла совершить прорыв в космическую эру человечества. Но Ижевску и Удмуртии всё это время не давали приблизиться к космонавту из–за закрытости города, производства. Ни намёка на то, что Ижевск так близок к Гагарину, не было. В честь космонавта назвали улицу в Ленинском районе, а вот памятник Юрию Гагарину появился в Ижевске только к 55–летию его полёта в космос.
А между тем Гагарин с нами, жителями Удмуртии, ижевчанами, он живёт в наших сердцах, мы считаем его своим, почётным жителем Удмуртии. И нам так хочется верить, что, может быть, он, как и другие космонавты, тайно бывал в Ижевске, на предприятиях, где производят космическую продукцию...
Энвиль Касимов, главный редактор газеты «Удмуртская правда»
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