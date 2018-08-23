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От редактора. Юбилей великой битвы

23 августа
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75 лет назад на Курской дуге сошлись в страшной битве советские войска и войска гитлеровской Германии. Долгих пятьдесят дней, с 5 июля по 23 августа 1943 года, продолжались ожесточённые бои. Курская битва стала переломным событием в ходе Великой Отечественной войны.

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В битве на Курской дуге состоялось самое крупное танковое сражение в истории. В нём участвовали несколько миллионов человек, шесть тысяч танков, четыре тысячи самолётов. Сражение под Курском стало важнейшей частью стратегического плана летне-осенней кампании 1943 года, объединившего Курскую стратегическую оборонительную операцию, Орловскую и Белгородско-Харьковскую стратегические наступательные операции.

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны, начатый под Сталинградом, был завершён в Курской битве и в сражении за Днепр. После завершения битвы на Огненной дуге стратегическая инициатива окончательно перешла на сторону Красной армии, которая продолжила освобождать страну от немецких захватчиков и до окончания войны проводила в основном наступательные операции.. В битве на Курской дуге немалый вклад в победу внесли и уроженцы Удмуртии. В частности, 753-го пушечно-артиллерийского полка, сформированного в Ижевске в мае 1942 года. Воины полка год обороняли Орловскую область, за что были награждены орденом Красного Знамени.

Немало наших земляков были удостоены высоких наград. Среди них наводчик противотанкового орудия 1-й батареи 207-го стрелкового полка 70-й стрелковой дивизии Кузьма Фёдорович Бисеров, уроженец деревни Шляшор Кезского района. Находясь на фронте с 6 июля 1943 года, в дни Курской битвы Бисеров в районе села Ольховатка Курской области уничтожил 26 танков, десятки солдат противника. 8 сентября 1943 года Кузьме Фёдоровичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Он погиб в бою при отражении контратаки противника.

В эти дни в честь юбилея в Курске и области состоятся торжества, приуроченные к этой дате. По приглашению губернатора Курской области в город воинской славы на празднование едет глазовчанин, ветеран Великой Отечественной войны Иван Иванович Кокшаров. Несмотря на свой преклонный возраст - 94 года! – Иван Иванович принял это приглашение, а в поездке его будет сопровождать студентка ГГПИ Мария Сысоева из отряда поисковиков ГГПИ «Новый Феникс».

Энвиль Касимов, главный редактор газеты «Удмуртская правда»

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