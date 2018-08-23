Планёрка с Анатолием Салтыковым. «Живя в Ижевске, нужно мыслить на уровне страны и мира» **В редакции вспомнили, как город оказался на пороге хлебного бунта, и задались вопросом, почему сред...

В столице Удмуртской Республики прошел заключительный этап Республиканской акции «Эстафета флага Российской Федерации» Мероприятие, прошедшее на Центральной площади Ижевска, собрало неравнодушных соотечественников....

В Ижевске прошли мероприятия, посвященные празднованию Дня Государственного флага Российской Федерации **Одним из наиболее ярких событий сегодняшнего дня стал финал Республиканской акции «Эстафета Флага Р...