Энвиль Касимов, главный редактор газеты «Удмуртская правда»:
– Вы помните, что вы делали 25 лет назад? Я точно помню, что участвовал в первых выборах мэра города Ижевска. Они состоялись 10 апреля 1994 года. Это были первые в России выборы органов местного самоуправления.
В январе 1994 года, после принятия новой Конституции России, Удмуртская Республика принимает свой Закон о местном самоуправлении, в соответствии с ним и Уставом города проходят первые всенародные выборы мэра Ижевска и депутатов Городской думы. На пост главы местного самоуправления – мэра Ижевска претендовало 6 кандидатов.
Время было чрезвычайно сложное с точки зрения экономики и одновременно романтичное, дух свободы, нового захватывал и вёл кого куда. Меня, художника, он привёл в эту самую первую избирательную кампанию. Для меня и моих друзей-художников это был перформанс, и сейчас, спустя годы, я думаю, что очень хорошо, что меня не избрали мэром города. Я показывал руки и говорил: «Эти руки чисты». Сегодня на фоне многочисленных объяснений в любви населённым пунктам может показаться странным, но в ту избирательную кампанию моя фраза: «Я люблю Ижевск» звучала действительно шокирующе. В кулуарах я слышал мнение, что только очень странный человек может объясниться в любви городу, который в то время переживал не самые лучшие времена.
Заработную плату задерживали месяцами, безработица, разгул криминала, неухоженные улицы и дворы, воровство на каждом углу: начиная от срывания меховых шапок с головы и вытаскивания стёкол из окон подъездов...
Борьба на выборах была жёсткой. На пост мэра претендовали глава городской администрации, крупный бизнесмен, начальник налоговой инспекции по Октябрьскому району Ижевска и другие кандидатуры. Как известно, победил Анатолий Салтыков. Я набрал около четырёх процентов голосов. Для меня это был колоссальный опыт участия в избирательной кампании.
Эти выборы стали отправной точкой в жизни столицы Удмуртии. Городская дума и новый мэр были первопроходцами в развитии местного самоуправления. Разработанный ими Устав Ижевска оказался настолько удачным, что его текст брали за основу многие города России.
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