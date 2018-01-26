Одна маленькая деталь отличает этот номер газеты «Удмуртская правда» от предыдущих. Это строчка в шапке первой полосы «Год издания - 101-й». Это дань традиции и мостик между настоящим и прошлым газеты. Готовясь отметить 100-летие старейшего печатного издания Удмуртской Республики, мы пересмотрели разные номера газет, какие только нашли в архивах. Примечательно, что «Ижевская правда», а затем «Удмуртская правда», например, в 1937-м году ставили такую строчку рядом с датой выхода «Год издания - 19-й», ведя свою историю от момента установления власти Советов на территории Удмуртии - с 1918 года. С тех самых пор, когда газета «Борьба» сообщила: «Новая победа наших войск - пал Воткинск.
Сегодня в 1 час. 30 мин. ночи Председателем Революционного Гражданского Совета тов. Зориным получена телеграмма, в которой сообщается о взятии доблестными войсками 2-й железной дивизии гор. Воткинска. Пал второй оплот белогвардейцев Прикамья. Банды бело-чехо-эсеров разбиты в пух и прах! Да здравствует победоносная Красная Армия!Да здравствует всемирная революция». Это было 13 ноября 1918 года.
Это момент политический. А историческая правда такова, что газета «Удмуртская правда» ведёт отсчёт своего века с издания в сентябре 1917 года «Известий Ижевского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов».
А вот перед нами номер газеты «Ижевская правда» за 22 января 1937 года. 81 год отделяет нас, теперешний коллектив редакции, и тот, что делал газету в далёком 37-м. Мы вчитываемся в материалы, вглядываемся в серые фото, смотрим на выходные данные. Отв. редактор Вл. Кучумов. Адрес редакции: г. Ижевск, ул. Карла Маркса, дом № 5.
Телефоны: отв. редактор - 1-76, отв. секретарь - 1-74, промышленный отдел.., партийный.., ночной редактор - 7-59. Нас отличают разве что эти столь разные контакты. А подход к работе у сотрудников был и остаётся один - делать качественное, нужное людям издание. Газета хранит историю Удмуртии и продолжает писать её сегодня, рассказывать о жителях республики, их делах и мыслях. И также ответственно трудится редакция над номером, как это было 100 лет назад.
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