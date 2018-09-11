**Вместо сцены – улица, а вместо декораций – городские площадки. В предстоящую субботу, 8сентября, в ...

**1 октября в Перми начнётся один из самых интересных театральных фестивалей страны – Международный ф...

**В столице Удмуртии в шестой раз пройдёт городской книжный фестиваль «Читай, Ижевск». На этот раз пл...