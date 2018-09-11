Фестиваль «Ижевск.ДА» продолжает традицию культурных событий, способных всколыхнуть и сплотить город, которая была начата ровно 30 лет назад выставкой авангардного искусства «ДА». Тогда создателям выставки казалось, что нужно отказаться от всего прошлого культурного опыта и утвердить новую эстетику. За прошедшие годы в Ижевске сложилась собственная художественная традиция, были воспитаны молодые авторы, признанные и востребованные на всероссийском и международном уровнях, и вместе с опытом пришло понимание: городу с такой сильной историей, как Ижевск, нужна культура актуальная, но опирающаяся на мощные, крепкие корни. И фестиваль «Ижевск.ДА» не отрицает ни одной художественной традиции. Он, напротив, утверждает, что только в объединении творцов разных течений – от академического реализма до радикального авангарда – будущее Ижевска как культурного центра.
Свою задачу – сплотить разрозненные арт-сообщества, примирить последователей классического и современного искусства, соединить художников и зрителей – фестиваль выполняет с первых дней работы. Его площадками стали музеи республиканского и муниципального уровня, городские галереи, образовательные учреждения и даже пространства жилых комплексов. Фестиваль проводится в помещениях и под открытым небом.
При всём этом он не замыкает Ижевск на себе самом, а, напротив, обозначает его как часть мирового культурного пространства. Интерес к фестивалю проявили и стали его участниками известный московский художник Владимир Дубосарский, московский куратор Диана Мачулина. Активными участниками фестиваля должны стать и сами жители Ижевска. Только вместе в год столетия Ижевско-Воткинского восстания мы сможем совершить новый переворот в городе – на этот раз мирный, художественный.
Энвиль Касимов, главный редактор газеты «Удмуртская правда»
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