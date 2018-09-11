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От редактора. В Ижевске начинается арт-переворот

7 сентября
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Вчера, 6 сентября, начался фестиваль искусств «Ижевск.ДА», который продлится как минимум до конца ноября. Этот многожанровый творческий марафон, в котором примут участие десятки художников разных поколений и школ и тысячи горожан, станет подтверждением того, что культурный потенциал Ижевска неисчерпаем.

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Фестиваль «Ижевск.ДА» продолжает традицию культурных событий, способных всколыхнуть и сплотить город, которая была начата ровно 30 лет назад выставкой авангардного искусства «ДА». Тогда создателям выставки казалось, что нужно отказаться от всего прошлого культурного опыта и утвердить новую эстетику. За прошедшие годы в Ижевске сложилась собственная художественная традиция, были воспитаны молодые авторы, признанные и востребованные на всероссийском и международном уровнях, и вместе с опытом пришло понимание: городу с такой сильной историей, как Ижевск, нужна культура актуальная, но опирающаяся на мощные, крепкие корни. И фестиваль «Ижевск.ДА» не отрицает ни одной художественной традиции. Он, напротив, утверждает, что только в объединении творцов разных течений – от академического реализма до радикального авангарда – будущее Ижевска как культурного центра.

Свою задачу – сплотить разрозненные арт-сообщества, примирить последователей классического и современного искусства, соединить художников и зрителей – фестиваль выполняет с первых дней работы. Его площадками стали музеи республиканского и муниципального уровня, городские галереи, образовательные учреждения и даже пространства жилых комплексов. Фестиваль проводится в помещениях и под открытым небом.

При всём этом он не замыкает Ижевск на себе самом, а, напротив, обозначает его как часть мирового культурного пространства. Интерес к фестивалю проявили и стали его участниками известный московский художник Владимир Дубосарский, московский куратор Диана Мачулина. Активными участниками фестиваля должны стать и сами жители Ижевска. Только вместе в год столетия Ижевско-Воткинского восстания мы сможем совершить новый переворот в городе – на этот раз мирный, художественный.

Энвиль Касимов, главный редактор газеты «Удмуртская правда»

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