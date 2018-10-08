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От редактора. Труд высокого предназначения

5 октября
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— В предстоящую пятницу, 5 октября, в нашей республике, как и по всей стране, будет отмечаться удивительно тёплый и светлый праздник – День учителя. Думаю, почти в каждой семье этот день наполнен благодарными воспоминаниями о людях, оставивших яркий след в их жизни и судьбе. С именем любимого учителя связаны и первые достижения в учёбе, и выбор нравственных ориентиров, и поиск призвания, и стремление к знаниям и успеху.

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2018 год объявлен в Министерстве образования и науки Удмуртии годом выдающегося педагога—новатора и писателя Василия Александровича Сухомлинского. 28 сентября исполнилось сто лет со дня его рождения. Этому событию посвящено множество мероприятий, в том числе одно из самых крупных — конкурс «Педагог года – 2018», прошедший весной. Важно не только то, что в нашей республике, где Василий Сухомлинский прожил около двух лет, работая в военные годы директором Увинской школы, помнят о нём, но и то, что учителя Удмуртии по его примеру готовят детей к высокому предназначению. Основной стимул учения по Сухомлинскому — не оценка, не получение аттестата, но разбуженный учителем познавательный интерес! А ещё – «понимание одной очень важной закономерности нравственного воспитания. Если маленького человека учат добру — учат умело, умно, настойчиво, требовательно, в результате будет добро. Учат злу (очень редко, но бывает и так), в результате будет зло. Не учат ни добру, ни злу — всё равно будет зло».

Сегодня разбудить познавательный интерес учителю значительно сложнее, чем в былые времена. В современном мире невероятно много информационных источников, которые влияют на становление личности. И труд педагога, нашедшего свой путь к сердцам детей, заслуживает особой благодарности и признания. В образовательной сфере Удмуртии работают свыше 32 тысяч воспитателей, учителей различных дисциплин, и каждый из них искренне стремится воспитать в своих учениках личность, способную достичь достойных результатов в строительстве собственного будущего и развитии страны. И эти результаты мы видим в многочисленных победах школьников и студентов Удмуртии в престижных конкурсах и фестивалях.

Опытом инновационных разработок в образовании наших педагогов интересуются во многих странах мира. В эти дни в Сочинском образовательном центре «Сириус» началась октябрьская смена по реализации профильных образовательных программ по направлениям «Литературное творчество», «Музыка» и «Математика». По итогам конкурсного отбора от Удмуртии на эту смену приглашено 42 учащихся 6–10—х классов лицеев и гимназий городов Ижевска, Глазова, Воткинска. Это тоже своеобразная награда учителям республики, открывшим математические и творческие способности своих воспитанников. Давайте пожелаем всем педагогам Удмуртии как можно больше успехов в их благородном служении самой нужной профессии на земле.

Энвиль Касимов, главный редактор газеты «Удмуртская правда»

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