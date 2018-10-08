2018 год объявлен в Министерстве образования и науки Удмуртии годом выдающегося педагога—новатора и писателя Василия Александровича Сухомлинского. 28 сентября исполнилось сто лет со дня его рождения. Этому событию посвящено множество мероприятий, в том числе одно из самых крупных — конкурс «Педагог года – 2018», прошедший весной. Важно не только то, что в нашей республике, где Василий Сухомлинский прожил около двух лет, работая в военные годы директором Увинской школы, помнят о нём, но и то, что учителя Удмуртии по его примеру готовят детей к высокому предназначению. Основной стимул учения по Сухомлинскому — не оценка, не получение аттестата, но разбуженный учителем познавательный интерес! А ещё – «понимание одной очень важной закономерности нравственного воспитания. Если маленького человека учат добру — учат умело, умно, настойчиво, требовательно, в результате будет добро. Учат злу (очень редко, но бывает и так), в результате будет зло. Не учат ни добру, ни злу — всё равно будет зло».
Сегодня разбудить познавательный интерес учителю значительно сложнее, чем в былые времена. В современном мире невероятно много информационных источников, которые влияют на становление личности. И труд педагога, нашедшего свой путь к сердцам детей, заслуживает особой благодарности и признания. В образовательной сфере Удмуртии работают свыше 32 тысяч воспитателей, учителей различных дисциплин, и каждый из них искренне стремится воспитать в своих учениках личность, способную достичь достойных результатов в строительстве собственного будущего и развитии страны. И эти результаты мы видим в многочисленных победах школьников и студентов Удмуртии в престижных конкурсах и фестивалях.
Опытом инновационных разработок в образовании наших педагогов интересуются во многих странах мира. В эти дни в Сочинском образовательном центре «Сириус» началась октябрьская смена по реализации профильных образовательных программ по направлениям «Литературное творчество», «Музыка» и «Математика». По итогам конкурсного отбора от Удмуртии на эту смену приглашено 42 учащихся 6–10—х классов лицеев и гимназий городов Ижевска, Глазова, Воткинска. Это тоже своеобразная награда учителям республики, открывшим математические и творческие способности своих воспитанников. Давайте пожелаем всем педагогам Удмуртии как можно больше успехов в их благородном служении самой нужной профессии на земле.
Энвиль Касимов, главный редактор газеты «Удмуртская правда»
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.