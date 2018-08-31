Это было 14 лет назад. Но каждый помнит подробности беспрецедентного по своей жестокости террористического акта, когда погибли более 300 детей и взрослых. Три дня террористы держали более тысячи заложников в заминированной школе.
День, которого бы лучше не было вовсе в нашей истории, стали считать памятным днём с 2005 года, когда в Федеральный закон «О днях воинской славы (победных днях) России» внесли изменения. С тех пор ежегодно 3 сентября Россия отдаёт дань памяти тысячам соотечественников, погибших от рук террористов в Беслане, Петербургском метрополитене, на железнодорожном вокзале в Волгограде, в аэропорту Домодедово, при взрывах в Грозном, Кургане, Владикавказе и в сотнях других террористических актах.
Террористическая агрессия – самое аморальное действие, которое может совершить человек. Кто-то почему-то вдруг посчитал, что у него есть право изменить чью-то жизнь. Страна столкнулась с бесчеловечностью тех, кто решил примерить на себя роль вершителей человеческих судеб.
Мы чтим память тех, кто стал жертвой терроризма. Но особое место в нашей памяти должны занимать те, кто не побоялся и вступил в первые ряды, чтобы искоренить его. Только в Удмуртии таких тысячи – но редко мы знаем их имена. Герой России Вячеслав Бочаров служил в Военно-десантных войсках, был офицером Центра специального назначения «Вымпел». Во время штурма захваченной школы в Беслане был одним из первых, кто вошёл в здание. Он спасал детей отчаянно, бесстрашно, не жалея сил. Еще один герой – Альберт Куряев – ветеран войны в Афганистане, кавалер боевых наград. Даже после множества ранений он шёл в бой с врагами человечества. В этом номере мы вспоминаем ещё одно имя – прапорщика Алексея Городилова, уроженца Можгинского района, который участвовал в контртеррористической операции в Северо-Кавказском регионе. Но, в отличие от первых, он не вернулся домой.
Мы заплатили слишком высокую цену, чтобы просто взять и забыть имена наших героев.
Энвиль Касимов, главный редактор газеты «Удмуртская правда»
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