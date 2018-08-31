В Ижевске отпразднуют День Оружейника Об этом сообщил Глава Удмуртской республики Александр Бречалов в социальных сетях....

Наша история. По волнам прошедших лет **Сегодня, 30 августа, Союз журналистов Удмуртии проводит свой съезд. В прошлом году республиканская ...

Больше, чем цирк. Государственный цирк Удмуртии отмечает 15–летие **Один из лучших цирков России, а значит, и мира. Одна из самых посещаемых культурных площадок Ижевск...