Главная » Культура » От редактора. Современное искусство как духовная ценность

От редактора. Современное искусство как духовная ценность

18 января
0

В Ижевске в эти дни происходит уникальное для России событие – больше двух десятков современных художников режут изо льда фигуры, связанные с христианской символикой. Это VII Ледовый фестиваль ангелов и архангелов, который был придуман ижевским арт-объединением «Творческая дача» и благословение на который уже несколько лет даёт Удмуртская и Ижевская епархия. Все художники работают на фестивале совершенно бесплатно – это их бескорыстный подарок Ижевску.

%d0%9a%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%bc%d0%be%d0%b2 От редактора. Современное искусство как духовная ценность

Содружество современных художников и православной церкви на первый взгляд может показаться неожиданным, - по крайней мере тем, кто в прошлые годы следил за культурными и социальными процессами по заголовкам новостных лент и помнит резкую критику со стороны РПЦ в адрес современного искусства. Достаточно вспомнить историю с московской выставкой 2003 года «Осторожно, религия!», которая была закрыта как сеющая рознь между атеистами и верующими людьми, или танец Pussy Riot в храме Христа Спасителя. Ижевские художники в прошлом также устраивали довольно радикальные акции, и прошло немало лет, прежде чем многие из них всем сердцем обратились к христианству.

Однако уже в начале 2010-х ижевчане обнаружили, что художники, стоящие в авангарде арт-процессов Ижевска и Поволжья, с искренностью и редким чувством вкуса работают с теми же смыслами, образами и идеями, с которыми выступает православие. Современное искусство и церковь в Ижевске раньше, чем где бы то ни было, полностью совпали в своих целях и задачах – наполнить сердца людей добром и красотой, вызвать в душах горожан восторг перед чудом Божьего мира.

Сегодня Ледовый фестиваль ангелов и архангелов стал настолько заметной и важной составляющей частью творческой, социальной и духовной жизни Ижевска, что сам город может считаться не только «оружейной столицей», но и градом ангелов и архангелов.

К счастью, местная власть поддерживает фестиваль. В прошлом году помощь художникам оказала администрация города, сейчас на Ледовый фестиваль ангелов и архангелов обратил внимание глава республики. Это даёт уверенность, что гармоничное взаимодействие современного искусства и церкви в Ижевске продолжится.

Главный редактор газеты "Удмуртская правда" Энвиль Касимов

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Читать также

Увидеть картину пальцами. В Ижевске работает выставка, где произведения искусства можно и нужно трогать руками
12 января
В Республиканском музее изобразительных искусств продолжает работу нетривиальная выставка «Новый год ...
Знай! Почитаем стихи Кузебая Герда
12 января
15 января в 18.00 Национальная библиотека Удмуртской Республики приглашает всех желающих принять учас...
Ангелы готовятся выйти изо льда. Светлые образы из замёрзшей воды
12 января
8 января в Ижевске начал работу VII ледовый фестиваль ангелов и архангелов. Ко дню Крещения, 19 январ...
«Сегодня – дети, завтра – народ». Какими будут расти дети, такой впоследствии станет страна
31 декабря 2017
Во время конкурса–фестиваля «Мир един для всех» в Министерстве культуры и туризма УР выступили гости ...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо