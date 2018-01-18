Содружество современных художников и православной церкви на первый взгляд может показаться неожиданным, - по крайней мере тем, кто в прошлые годы следил за культурными и социальными процессами по заголовкам новостных лент и помнит резкую критику со стороны РПЦ в адрес современного искусства. Достаточно вспомнить историю с московской выставкой 2003 года «Осторожно, религия!», которая была закрыта как сеющая рознь между атеистами и верующими людьми, или танец Pussy Riot в храме Христа Спасителя. Ижевские художники в прошлом также устраивали довольно радикальные акции, и прошло немало лет, прежде чем многие из них всем сердцем обратились к христианству.
Однако уже в начале 2010-х ижевчане обнаружили, что художники, стоящие в авангарде арт-процессов Ижевска и Поволжья, с искренностью и редким чувством вкуса работают с теми же смыслами, образами и идеями, с которыми выступает православие. Современное искусство и церковь в Ижевске раньше, чем где бы то ни было, полностью совпали в своих целях и задачах – наполнить сердца людей добром и красотой, вызвать в душах горожан восторг перед чудом Божьего мира.
Сегодня Ледовый фестиваль ангелов и архангелов стал настолько заметной и важной составляющей частью творческой, социальной и духовной жизни Ижевска, что сам город может считаться не только «оружейной столицей», но и градом ангелов и архангелов.
К счастью, местная власть поддерживает фестиваль. В прошлом году помощь художникам оказала администрация города, сейчас на Ледовый фестиваль ангелов и архангелов обратил внимание глава республики. Это даёт уверенность, что гармоничное взаимодействие современного искусства и церкви в Ижевске продолжится.
Главный редактор газеты "Удмуртская правда" Энвиль Касимов
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