Владимир Спиваков: «Первым осознанным потрясением от музыки был Чайковский». О том, как музыка начинает проявляться через исполнителя, могут ли быть объективными музыкальные конкурсы и о том, похоже ли дирижирование на бокс. Владимир Спиваков впервые принял участие в фестивале Чайковского в Удмуртии 41 год назад и с тех пор ...

В Ижевске пройдет Библионочь 21 апреля все библиотеки будут работать допоздна (а некоторые и до утра): ежегодная акция «Библионочь...

Новые тактильные барельефы продолжают исследовать Сарапул на ощупь Имеющий большое культурное и социальное значение проект «Город на ощупь» продолжается в Сарапуле. ...