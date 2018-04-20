Для ижевчан обе эти памятные даты – важный и очень «личный» повод более пристально всмотреться в судьбу своего города. Имя Александра Невского и слава русского оружия отражены в названии Александро-Невского собора и в более чем двухвековой истории Ижевска как одной из оружейных столиц России. А по памятникам архитектуры можно проследить все эпохи, через которые прошёл заводской посёлок, а затем город, столица республики, – от уникального в своём роде здания заводоуправления и Генеральского дома до памятника 174-му противотанковому артдивизиону и кинотеатра «Дружба», построенного в стиле советского классицизма. Но если об уникальности заводской башни знают многие (это первое в России многоэтажное производственное здание), то о памятниках конструктивизма, которые тоже есть в Ижевске, знают только специалисты.
Если бы Ижевск сумел сохранить все свои объекты культуры и истории и нашёл для них современное применение, он стал бы одним из наиболее глубоких и цельных городов, где прошлое и будущее переплетались бы органично, обозначая перспективу развития. До сих пор попытки сохранить объекты культурного и исторического наследия в Ижевске были несистемными. Уже упомянутый Александро-Невский собор вернул себе историческую функцию после десятилетий, проведённых в качестве детского кинотеатра. Вопрос о том, чтобы отреставрировать Башню ижевского завода и превратить её в центр современного искусства, привлекающий и жителей города, и туристов, поднимался не раз, но так и остался в подвешенном состоянии. Остаётся надеяться, что город, опирающийся на такую сильную историю, найдёт способы не потерять свою особую идентичность.
Энвиль Касимов, главный редактор газеты «Удмуртская правда»
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