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От редактора. Сохранить историю, сохранить памятники

20 апреля
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18 апреля мы отметили два связанных между собой праздника: Международный день охраны памятников и исторических мест и один из Дней воинской славы России, установленный в память о победе воинов Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере. Они напоминают нам о важности сохранения истории, причём не только на уровне знаний о прошлых эпохах, но и о необходимости сберечь историческое и культурное наследие, дать ему новую жизнь.

Dsc 4134 От редактора. Сохранить историю, сохранить памятники

Для ижевчан обе эти памятные даты – важный и очень «личный» повод более пристально всмотреться в судьбу своего города. Имя Александра Невского и слава русского оружия отражены в названии Александро-Невского собора и в более чем двухвековой истории Ижевска как одной из оружейных столиц России. А по памятникам архитектуры можно проследить все эпохи, через которые прошёл заводской посёлок, а затем город, столица республики, – от уникального в своём роде здания заводоуправления и Генеральского дома до памятника 174-му противотанковому артдивизиону и кинотеатра «Дружба», построенного в стиле советского классицизма. Но если об уникальности заводской башни знают многие (это первое в России многоэтажное производственное здание), то о памятниках конструктивизма, которые тоже есть в Ижевске, знают только специалисты.

Если бы Ижевск сумел сохранить все свои объекты культуры и истории и нашёл для них современное применение, он стал бы одним из наиболее глубоких и цельных городов, где прошлое и будущее переплетались бы органично, обозначая перспективу развития. До сих пор попытки сохранить объекты культурного и исторического наследия в Ижевске были несистемными. Уже упомянутый Александро-Невский собор вернул себе историческую функцию после десятилетий, проведённых в качестве детского кинотеатра. Вопрос о том, чтобы отреставрировать Башню ижевского завода и превратить её в центр современного искусства, привлекающий и жителей города, и туристов, поднимался не раз, но так и остался в подвешенном состоянии. Остаётся надеяться, что город, опирающийся на такую сильную историю, найдёт способы не потерять свою особую идентичность.

Энвиль Касимов, главный редактор газеты «Удмуртская правда»

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