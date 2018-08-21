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От редактора. Символ единства. В чём сила флага?

17 августа
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– Уже 24 года 22 августа мы отмечаем День Государственного флага России. 27 лет назад российский триколор снова получил статус национального флага. Именно тогда, в 1991 году, власти приняли постановление считать государственной символикой исторический флаг России – полотнище из равновеликих горизонтальных белой, лазоревой, алой полос.

%d0%9a%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%bc%d0%be%d0%b2 От редактора. Символ единства. В чём сила флага?

История триколора началась при Петре I. В 1705 году он выпустил указ, обязавший все торговые суда плавать только с бело-сине-красным флагом. И уже теперь, спустя больше 310 лет, флаг стал символом единения всего народа.

Знамёна, флаги, стяги сыграли важную роль в истории человечества. Простое тканевое полотнище несёт в себе глубокое смысловое значение. На государственный флаг равняются в строю мужественные воины, его водружают на высочайших горных вершинах отважные альпинисты. Подъёмом флага знаменуются ключевые события в жизни страны.

День Государственного флага России в нашей стране отмечают всё с большим размахом. А некоторые даже ставят рекорды. Так, в Ульяновске над Ленинским мемориалом подняли флаг России, который в 2013 году стал одним из самых высоких. Он был закреплён на высоте 42 метра. Омск прославился самым большим автофлагом. В 2014 году 225 автомобилей составили в триколор. Ещё один гигантский флаг был создан в 2013 году прямо на мосту – 26 тыс. человек растянулись на 707 метров.

Флаг – это всегда символ единения. Будь это флаг страны, республики, города, организации. Одно из главных событий этого года – 100-летие Ижевско-Воткинского восстания – мы начали с исторической реконструкции Знамени Ижевской дивизии и возвращения его в столицу Удмуртии. Именно оно и стало символом примирения и принятия исторического события, прошедшего в 1918 году. И вокруг этого знамени объединились все неравнодушные к нашей истории люди.

Каждый из нас чувствует причастность к истории нашей большой страны через такой символ, как флаг России. И в этом его сила.

Энвиль Касимов, главный редактор газеты «Удмуртская правда»

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