История триколора началась при Петре I. В 1705 году он выпустил указ, обязавший все торговые суда плавать только с бело-сине-красным флагом. И уже теперь, спустя больше 310 лет, флаг стал символом единения всего народа.
Знамёна, флаги, стяги сыграли важную роль в истории человечества. Простое тканевое полотнище несёт в себе глубокое смысловое значение. На государственный флаг равняются в строю мужественные воины, его водружают на высочайших горных вершинах отважные альпинисты. Подъёмом флага знаменуются ключевые события в жизни страны.
День Государственного флага России в нашей стране отмечают всё с большим размахом. А некоторые даже ставят рекорды. Так, в Ульяновске над Ленинским мемориалом подняли флаг России, который в 2013 году стал одним из самых высоких. Он был закреплён на высоте 42 метра. Омск прославился самым большим автофлагом. В 2014 году 225 автомобилей составили в триколор. Ещё один гигантский флаг был создан в 2013 году прямо на мосту – 26 тыс. человек растянулись на 707 метров.
Флаг – это всегда символ единения. Будь это флаг страны, республики, города, организации. Одно из главных событий этого года – 100-летие Ижевско-Воткинского восстания – мы начали с исторической реконструкции Знамени Ижевской дивизии и возвращения его в столицу Удмуртии. Именно оно и стало символом примирения и принятия исторического события, прошедшего в 1918 году. И вокруг этого знамени объединились все неравнодушные к нашей истории люди.
Каждый из нас чувствует причастность к истории нашей большой страны через такой символ, как флаг России. И в этом его сила.
Энвиль Касимов, главный редактор газеты «Удмуртская правда»
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