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От редактора. Простить и помнить

18 апреля
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Старики говорили: «Лишь бы не было войны…» Война – дело страшное. Гражданская война страшна вдвойне. Она несёт в себе дух иррациональной ярости, когда брат на брата, сын на отца. Это внутринациональный разлад, способный привести к разрушению государства, нации. Неправда, что революции вершатся во имя добра. По крайней мере, добра они не приносят. «Триумфальное шествие советской власти» закончилось, и началась гражданская война, лютая и беспощадная.

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Сто лет назад, 13 апреля 1919 года, войска Колчака заняли Ижевск. Через 50 дней, 7 июня, под натиском азинской дивизии колчаковцы отступили.

Для Ижевска это время было особенным. Желанный для каждой из воюющих сторон благодаря своему оружейному производству посёлок Ижевский завод стал яблоком раздора. Тогда же с отступающими частями белогвардейцев ушла на восток ижевская дивизия, собрав с собой и скарб, и семьи, и целое поколение ижевских мастеровых. Прервалась преемственность, были утрачены традиции Ижевского завода. Кровь и слёзы, террор и насилие приносили силы, занимавшие город. И красные, и белые.

История всё расставляет по своим местам. Она не знает сослагательного наклонения, и если уж так было, значит по-иному и быть не могло. Да только как нам, потомкам очевидцев и участников тех событий, оценивать их правоту или преступления? Просто помнить, что ЭТО БЫЛО. Памятники, названия улиц, мемориальные доски на стенах домов напоминают о тех событиях.

Споры о них и их участниках не утихают и поныне. Противоречивость личностей Азина, Колчака, как и многих других людей, оказавшихся в условиях распада связи времён, есть следствие этого распада. Не нам их судить.

Утром 18 февраля 2018 года, в Свято-Михайловском соборе Ижевска на время божественной литургии была выставлена точная копия Георгиевского знамени. Знамени, которым сто лет назад была награждена Ижевская дивизия армии адмирала Колчака и которое так и не было вручено её бойцам и не было обагрено кровью Гражданской войны. Это было Прощёное воскресенье.

Энвиль Касимов, главный редактор газеты «Удмуртская правда».

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Автор статьи

Игорь ЗУЕВ Все материалы этого автора

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