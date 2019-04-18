Сто лет назад, 13 апреля 1919 года, войска Колчака заняли Ижевск. Через 50 дней, 7 июня, под натиском азинской дивизии колчаковцы отступили.
Для Ижевска это время было особенным. Желанный для каждой из воюющих сторон благодаря своему оружейному производству посёлок Ижевский завод стал яблоком раздора. Тогда же с отступающими частями белогвардейцев ушла на восток ижевская дивизия, собрав с собой и скарб, и семьи, и целое поколение ижевских мастеровых. Прервалась преемственность, были утрачены традиции Ижевского завода. Кровь и слёзы, террор и насилие приносили силы, занимавшие город. И красные, и белые.
История всё расставляет по своим местам. Она не знает сослагательного наклонения, и если уж так было, значит по-иному и быть не могло. Да только как нам, потомкам очевидцев и участников тех событий, оценивать их правоту или преступления? Просто помнить, что ЭТО БЫЛО. Памятники, названия улиц, мемориальные доски на стенах домов напоминают о тех событиях.
Споры о них и их участниках не утихают и поныне. Противоречивость личностей Азина, Колчака, как и многих других людей, оказавшихся в условиях распада связи времён, есть следствие этого распада. Не нам их судить.
Утром 18 февраля 2018 года, в Свято-Михайловском соборе Ижевска на время божественной литургии была выставлена точная копия Георгиевского знамени. Знамени, которым сто лет назад была награждена Ижевская дивизия армии адмирала Колчака и которое так и не было вручено её бойцам и не было обагрено кровью Гражданской войны. Это было Прощёное воскресенье.
Энвиль Касимов, главный редактор газеты «Удмуртская правда».
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