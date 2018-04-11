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От редактора. Пожелаем команде успехов

6 апреля
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Команда - это сильно сосредоточенная единица работы. Пожалуй, это самое короткое и самое ёмкое определение понятия, что такое команда. Вся её деятельность направлена на решение конкретной задачи, которую необходимо выполнить.

Dsc 4134 От редактора. Пожелаем команде успехов

Возглавив руководство республикой, команда Александра Бречалова сразу же обозначила, что её работа будет сосредоточена на вытаскивании региона из пассивного состояния, в который его погрузили растущие долги, накопленные проблемы в социальной сфере, привитый десятилетиями комплекс закрытой территории.

10 апреля 2017 года на одном из первых совещаний с членами правительства, главами муниципальных образований Александр Бречалов заявил о необходимости придать событиям в Удмуртской Республике федеральный формат и презентовать её возможности, а ещё о том, что любые смелые инициативы приветствуются. Главный акцент он сделал на том, что нужно учиться работать с людьми. Учиться, значит, не только учить, а советоваться с людьми, слышать их, учитывать их мнения, воспринимать инициативы. Именно задаче создания открытой площадки для диалога власти и бизнеса была посвящена масштабная акция по формированию карты инвестиционных возможностей Удмуртской Республики, дан старт важному процессу совместных действий под лозунгом: «Инвестируй в Удмуртию!», «Продвигай Удмуртию!». Это произошло в апреле. А в мае Александр Бречалов обсудил с главами городов и районов республики этапы, формы и принципы совместной работы. Каждый из муниципалитетов получил развернутую анкету для сбора первичной экспертной информации о наболевших проблемах и путях их решения.

Оглядываясь на прошедший год, мы видим, как изменился ритм жизни республики, он ежедневно наполнен большими и малыми, но знаковыми событиями, связанными с укреплением позиций Удмуртии в стране.

«Я счастлив тем, что я делаю. Это абсолютное счастье - получать возможность отвечать за конкретных людей, за территорию, видеть изменения. Это то, что можно измерить», - заявил Александр Бречалов на встрече с журналистами ещё до избрания на пост Главы Удмуртии.

А измерить то, что произошло за год, весьма сложно. Наверное, есть статистика, сколько встреч с людьми в городах и сельских поселениях провела команда Бречалова. За каждой из этих встреч стоит результат. О нем знают не только жители Симонихи, Балезинского района, Сарапула и других муниципальных образований. Каждый из них имеет возможность оценить отношение команды Бречалова к реализации программ дорожного строительства и благоустройства городских и сельских территорий.

Давайте пожелаем команде успехов и удачи в достижении всех поставленных задач!

Энвиль Касимов, главный редактор газеты «Удмуртская правда»

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