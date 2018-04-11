Возглавив руководство республикой, команда Александра Бречалова сразу же обозначила, что её работа будет сосредоточена на вытаскивании региона из пассивного состояния, в который его погрузили растущие долги, накопленные проблемы в социальной сфере, привитый десятилетиями комплекс закрытой территории.
10 апреля 2017 года на одном из первых совещаний с членами правительства, главами муниципальных образований Александр Бречалов заявил о необходимости придать событиям в Удмуртской Республике федеральный формат и презентовать её возможности, а ещё о том, что любые смелые инициативы приветствуются. Главный акцент он сделал на том, что нужно учиться работать с людьми. Учиться, значит, не только учить, а советоваться с людьми, слышать их, учитывать их мнения, воспринимать инициативы. Именно задаче создания открытой площадки для диалога власти и бизнеса была посвящена масштабная акция по формированию карты инвестиционных возможностей Удмуртской Республики, дан старт важному процессу совместных действий под лозунгом: «Инвестируй в Удмуртию!», «Продвигай Удмуртию!». Это произошло в апреле. А в мае Александр Бречалов обсудил с главами городов и районов республики этапы, формы и принципы совместной работы. Каждый из муниципалитетов получил развернутую анкету для сбора первичной экспертной информации о наболевших проблемах и путях их решения.
Оглядываясь на прошедший год, мы видим, как изменился ритм жизни республики, он ежедневно наполнен большими и малыми, но знаковыми событиями, связанными с укреплением позиций Удмуртии в стране.
«Я счастлив тем, что я делаю. Это абсолютное счастье - получать возможность отвечать за конкретных людей, за территорию, видеть изменения. Это то, что можно измерить», - заявил Александр Бречалов на встрече с журналистами ещё до избрания на пост Главы Удмуртии.
А измерить то, что произошло за год, весьма сложно. Наверное, есть статистика, сколько встреч с людьми в городах и сельских поселениях провела команда Бречалова. За каждой из этих встреч стоит результат. О нем знают не только жители Симонихи, Балезинского района, Сарапула и других муниципальных образований. Каждый из них имеет возможность оценить отношение команды Бречалова к реализации программ дорожного строительства и благоустройства городских и сельских территорий.
Давайте пожелаем команде успехов и удачи в достижении всех поставленных задач!
Энвиль Касимов, главный редактор газеты «Удмуртская правда»
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.