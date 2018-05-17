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От редактора. Перспективы для музеев Удмуртии

17 мая
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18 мая в мире отмечают Международный день музеев. Для Удмуртии этот профессиональный праздник может стать поводом переосмыслить задачи наших музеев и представить, какие музеи должны быть в нашем культурном пространстве.

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У музеев Удмуртии – прекрасная база. В их коллекциях находятся шедевры мирового уровня и уникальные артефакты финно-угорской культуры. Архитектурный музей-заповедник «Лудорвай» - единственный в мире представляет быт удмуртской деревни. В Национальном музее УР сосредоточена коллекция финно-угорского прикладного искусства. УРМИИ обладает единственной в мире коллекцией живописи, графики и скульптуры удмуртских художников.

И всё же остаётся огромный потенциал для увеличения авторитета музеев Удмуртии. Многолетние изыскания учёных – историков, этнографов, антропологов - позволяют утверждать, что территория современной Удмуртии была праматерью всех финно-угорских народов. Сегодня даже музейные работники Перми согласны с тем, что известный во всёМ мире «пермский звериный стиль» корректнее было бы называть «финно-угорским звериным стилем». Музеи Удмуртии могли бы включиться в работу по восстановлению этой исторической справедливости.

Среди других перспектив – появление в Удмуртии первого музея финно-угорской литературы, который стал бы центром изучения и презентации литературного наследия финно-угорского мира. К сотрудничеству с таким музеем уже готова Национальная библиотека УР, обладающая крупнейшим фондом финно-угорской литературы. Виртуальными филиалами музея, куда посетители могли бы попасть благодаря современным технологиям, могли бы стать музеи всех финно-угорских писателей в разных точках мира. Для Удмуртии создание этого музея стало бы важным шагом для утверждения свой роли как центрального финно-угорского региона страны и международного центра финно-угорского мира.

Энвиль Касимов, Главный редактор газеты "Удмуртская правда"

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