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От редактора. Память жива, пока мы живы

1 февраля
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2 февраля страна отметит одно из главных исторических событий - 75-летие победы в Сталинградской битве. Советская армия разгромила немецко-фашистские войска и таким образом повернула исход Великой Отечественной войны.

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Сталинградская битва проходила с 23 августа 1942 по 2 февраля 1943 года на берегах Дона и Волги, протяжённость фронта - от 400 до 850 километров. За 125 суток ожесточённых боёв главная группировка противника была разгромлена, появились условия для перехода в контрнаступление, которое началось 19 ноября 1942 года.

Победа в Сталинградской битве имела огромное значение для нашего народа, страны и всего мира. Мировое сообщество активно следило за событиями под Сталинградом. Отстоять город было важно ещё и с точки зрения стратегии. Немцы могли перерезать главную транспортную артерию региона - Волгу.

Понимая это, советские солдаты бились буквально за каждый метр земли. Так, жесточайшие бои шли за тракторный завод, который переходил из рук в руки 13 раз.

Всего в Сталинградской битве враг потерял около 1,5 млн. убитыми, ранеными, пленными и пропавшими без вести. Было уничтожено около 3,5 тыс. вражеских танков и штурмовых орудий, свыше 10 тыс. артиллерийских стволов и миномётов, до 3 тыс. боевых и транспортных самолётов.

В сражении участвовали выдающиеся полководцы: Рокоссовский, Чуйков, Крылов, Батов, Лелюшенко, Чистяков, Галанин, Толбухин, Малиновский - будущие маршалы Советского Союза. Героизм проявили бойцы: легендарные снайперы Василий Зайцев и Максим Пассар в общей сумме уничтожили более 500 фашистских солдат; Якову Павлову удалось захватить тактически важное здание и выбить оттуда немцев; 12-летняя Люся Радыно семь раз выходила на линию фронта и в разведке добывала ценную информацию; Рубен Ибаррури вместе со стрелковым батальоном сдерживал наступление немецкой танковой группировки у железнодорожной станции Котлубань.

Благодаря подвигу советских солдат мы живём в мире, у нас есть дом и дети, счастье и любовь. Митинг в честь 75-летия Сталинградской битвы пройдёт в Ижевске в сквере Победы 3 февраля в 12.00. Приходите. Мы не должны забывать подвиг наших солдат.

Энвиль Касимов, главный редактор газеты «Удмуртская правда»

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