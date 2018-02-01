В Ижевске и Сарапуле пройдут патриотические акции, посвященные 75-летию победы в Сталинградской битве 3 февраля в 12.00 часов в Ижевске в сквере Победы у Вечного огня состоится праздничное мероприятие, п...

Утверждены списки ремонта автодорог Удмуртии на 2018 год в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» В Федеральном дорожном агентстве в Москве подписана региональная программа развития Ижевской агломера...

Определены победители акции «В Новый год – без долгов!» 26 января в Удмуртском филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» определили победителей акции «В Новый год - без ...