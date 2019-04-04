Апрель принёс прибавку к социальной пенсии **С 1 апреля на 2 процента увеличились пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числ...

Алексей Загребин: «Образование удмуртской автономии – венец творения» **В преддверии векового юбилея государственности Удмуртии: открытия историков и предположения о судьб...

Планёрка с Виталием Тюльпиным **«Сад садов зацветёт, если люди сами этого захотят» В редакции обсудили, в чём суть русской культур...