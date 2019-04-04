Мы точно знаем, что День города Ижевска надо отмечать летом – 12 июня, в День России. Удобно (тепло) и экономно (два праздника в одном). Но не совсем правильно и как-то недушевно по отношению к родному городу.
Если мы его действительно любим.
Настоящий день рождения, день основания Ижевска в исторических хрониках значится «1760 года апреля 10 дня», когда «оной Ижевский железной завод для ковки из гороблагодатского чугуна железа начат строением собственным его сиятельства коштом»…
Наверное, 259 лет назад 10 апреля так же ещё лежал снег в лесах и лёд стоял на речках, дул промозглый ветер, то солнце, то снег с дождём. А, может, наоборот, весна была ранняя, и проталины везде с зелёной травой, и подснежники. И вместе с весенним движением началось движение людское – силами мастеровых, привезённых с Гороблагодатских заводов, и крестьян, согнанных с окрестных деревень, здесь началось строительство Ижевского завода и одноимённого посёлка.
Вот тогда и был заложен свой, особый дух Ижевска. Мистический, своенравный, до сих пор до конца неразгаданный. Всё у нас здесь нестандартно, не так, как принято. Вроде бы оружейник-мастеровой, а нет – Крокодил. Вроде как Чайковский был – да не композитор, а папа. И Нобель свой, но немножко другой…
И в разных вещах Ижевск был первым – в технике, искусстве, ЖКХ и всероссийских инициативах, да застеснялся после и спрятался за спинами шумных городов-конкурентов.
Да и Бог с ним, в тишине идеи и новшества лучше родятся. Ижевску ничего никому не жаль – он себе новое придумает! Потому что люди Ижевска – особенные. На первый взгляд, простые и слегка суровые заводчане, а на второй – конструкторы-изобретатели с талантами поэтов, художников и музыкантов! Их заслугами Ижевск прослыл столицей электронной музыки, квадрокоптеров, живых городов, ферумфестов, ледовых скульптур… Продолжать можно долго.
И даже те люди, что приезжают в Ижевск, тут же обнаруживают в себе невероятные творческие способности, организуют фестивали, фонды, запускают проекты …
Такой он, Ижевск.
Через 259 лет после начала строительства на реке Иж Википедия сообщает, что Ижевск – это двадцатый по численности населения город Российской Федерации, и носит он неофициальное звание «оружейной столицы» России.
С днём рождения, Ижевск!
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