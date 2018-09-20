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От редактора.Оружейник – самая мирная профессия

19 сентября
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– Больше двухсот лет Ижевск ассоциируется со словом «оружие», именно столько его производят на этой земле. А профессия оружейника в столице Удмуртии без всякого пафоса считается самой почётной по сей день. В этом особая ментальность Ижевска.

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Выучиться на оружейника дано не каждому. С момента основания оружейного завода началось обучение мастеровых – рабочих, изготавливающих оружие, умеющих обращаться с дорогим в ту пору, часто выписанным из–за границы инструментом. Позже его выпуск наладили сами оружейники, и он, как свидетельствуют исторические источники, был не хуже заграничного. Этот инструмент вместе с навыками передавались от отца к сыну. Ижевские оружейники умели работать, жили в достатке, их дома были хоть и деревянными, но большими и крепкими. Отсюда и уважение к мастерам–оружейникам.

Накануне Отечественной войны на Ижевском оружейном заводе произвели 2000 ружей, в 1812 году – 6000. Чтобы в мирное время завод сохранил кадры и продолжал развиваться, в 1885 году Главное артиллерийское управление разрешило ижевским мастерам производить охотничьи ружья, в которых тоже была большая потребность. А в 1887 году ижевские оружейники изготавливали 14 разновидностей одноствольных ружей и 8 – двуствольных. За этими фактами – стоят трудолюбие и смекалка мастеровых. До революции лучшие из них награждались царскими кафтанами особого покроя.

Оружейное производство – это не просто работа для сотен ижевцев. Это жизнь целого города и его жителей. Оно позволило Ижевску развиться из села в крупный промышленный центр. Можно называть себя оружейной столицей России. А можно просто быть ею. Таков Ижевск с его династиями заводчан, оружейников, мастеров своего дела.

В 2007 году к 200–летию ижевского оружия в столице Удмуртии был открыт памятник оружейникам. Две фигуры мастеров–кафтанщиков, отлитые из бронзы, словно послание будущим поколениям оружейников – сохраняйте традиции, создавайте оружие для защиты мира на земле.

Миссия ижевских оружейников – сохранить обороноспособность страны. Высокая и мирная миссия.

С праздником, мастеровые!

Энвиль Касимов, главный редактор газеты «Удмуртская правда»

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