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От редактора. Обожжённые Афганом

15 февраля
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– Афган. Называя одно лишь слово, можно сразу почувствовать дуновение прошлого с запахом горелого пороха из гильз, окопной сыростью и слёз – не важно, победивших или проигравших. Со дня вывода советских войск из Афганистана прошло 30 лет, но для ребят, обожжённых афганским ветром, гул военных действий до сих пор звучит внутри.

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15 февраля 1989 года советские войска в Афганистане совершили свой последний марш–бросок. Отдавая последние почести павшим, солдаты 40–й армии уходили с афганской земли через мост Дружбы. Этот мост был не просто переправой через границу, он стал порталом из эпицентра военных действий в жизнь.

Когда в 1979 году советские войска были переброшены в Афганистан, никто не знал, что солдату придётся прятаться в горах, двигаться под постоянными обстрелами и учиться жить в кишлаках больше девяти лет. Но каждый, кто оказался на этой земле, выполнял свой воинский долг безоговорочно и до последнего дыхания.

Больше полумиллиона советских солдат и офицеров прошли через эту войну. Мы потеряли почти 14 тысяч человек, около 7 тысяч бойцов вернулись инвалидами. Пропали без вести и оказались в плену 417 солдат. Из Удмуртии в Афганистан были призваны более 2 тысяч человек, из них 83 вернулись пассажирами «чёрного тюльпана». Их имена и удивительные судьбы некоторых бойцов – на страницах нашей газеты.

Для тех, кто выжил, жизнь не стала прежней. За их спиной – Афган. Он унёс их спокойствие и молодость. В их памяти – взрывающиеся мины, безжалостные моджахеды и друг, ушедший в вечность 18–летним. Для них это не эпизод в судьбе и биографии. Это сама жизнь. Наши парни, волею судьбы заброшенные в пекло войны, показали ярчайшие образцы мужества и воинской доблести. И как бы ни расценивали сегодня события тех лет, нужно извлечь из этого урок. Был подвиг. Был с честью выполненный долг. И самое малое, что мы можем сделать для наших Героев, – никогда не забывать имён и помнить их беззаветное служение Родине.

Энвиль Касимов, главный редактор газеты «Удмуртская правда»

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